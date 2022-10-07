Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Magno Malta e Rose de Freitas tiveram a preferência do eleitorado da Grande Vitória Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Rose de Freitas, que disputava a reeleição, teve melhor desempenho em Vitória, vencendo em 29 bairros, enquanto Magno foi vitorioso em 17. Alguns locais, entretanto, registraram votação bastante apertada, como Jardim Camburi, onde a emedebista obteve 9.643 votos, apenas 11 a mais que o seu adversário.

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E foi na Capital, onde tinha o apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que o deputado estadual Erick Musso conquistou a preferência de parte dos eleitores, mas apenas em três bairros: Nova Palestina, Resistência e São Pedro I.

Com 57 bairros, Vila Velha foi o município da região que conferiu a vitória mais expressiva para Magno, que venceu em 49 localidades. Rose ganhou somente em bairros da região de Terra Vermelha, em Primeiro de Maio e Cobi.

Na Serra, que concentra a maioria dos bairros com seção eleitoral da Grande Vitória, Magno Malta foi o nome mais votado no dobro de locais de Rose. Enquanto a emedebista teve a preferência em 22 bairros, o senador eleito venceu em 44.

Por lá também foram registrados dois empates: em Santiago da Serra, que deu 41 votos para cada candidato, e Campinho da Serra I, com 133 votos para Rose e para Magno.