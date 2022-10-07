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Eleições 2022

Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Preferência nos bairros ficou polarizada entre Magno Malta, que foi eleito, e a senadora Rose de Freitas; Erick Musso teve votação maior em três locais

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 19:26

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

07 out 2022 às 19:26
Eleições 2022
Magno Malta e Rose de Freitas tiveram a preferência do eleitorado da Grande Vitória Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O resultado das urnas no último domingo (2), que deu a Magno Malta (PL) a vitória para o Senado Federal pelo Espírito Santo, pode ser dimensionada pela votação que o senador eleito teve na Grande Vitória. Nos 234 bairros dos quatro principais municípios da região — VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica —, ele teve a preferência do eleitorado em 149, o equivalente a 63,67% dos locais de votação. Rose de Freitas (MDB) foi a favorita em 80 localidades. Houve ainda dois empates, enquanto Erick Musso (Republicanos) ganhou em três bairros. 
A senadora Rose de Freitas, que disputava a reeleição, teve melhor desempenho em Vitória, vencendo em 29 bairros, enquanto Magno foi vitorioso em 17. Alguns locais, entretanto, registraram votação bastante apertada, como Jardim Camburi, onde a emedebista obteve 9.643 votos, apenas 11 a mais que o seu adversário.  
Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
E foi na Capital, onde tinha o apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que o deputado estadual Erick Musso conquistou a preferência de parte dos eleitores, mas apenas em três bairros: Nova Palestina, Resistência e São Pedro I. 
Com 57 bairros, Vila Velha foi o município da região que conferiu a vitória mais expressiva para Magno, que venceu em 49 localidades. Rose ganhou somente em bairros da região de Terra Vermelha, em Primeiro de Maio e Cobi. 
Na Serra, que concentra a maioria dos bairros com seção eleitoral da Grande Vitória, Magno Malta foi o nome mais votado no dobro de locais de Rose. Enquanto a emedebista teve a preferência em 22 bairros, o senador eleito venceu em 44. 
Por lá também foram registrados dois empates: em Santiago da Serra, que deu 41 votos para cada candidato, e Campinho da Serra I, com 133 votos para Rose e para Magno. 
O eleitor de Cariacica também demonstrou o favoritismo de Magno, que foi a primeira opção em 39 bairros e Rose, em 21. Os dados de toda a Grande Vitória referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram divulgados nesta sexta-feira (7). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação.

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