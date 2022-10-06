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Eleições 2022

Em Vila Velha, Casagrande venceu em 30 bairros e Manato em 27; veja lista

Atual governador venceu em regiões mais populares, como Terra Vermelha, enquanto candidato do PL levou a melhor em bairros de classe mais alta, como Praia da Costa, no primeiro turno

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:47

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 out 2022 às 20:47
Vista geral da Praia da Costa, em Vila Velha
Vista geral da Praia da Costa, em Vila Velha, onde Manato liderou em número de votos Crédito: Ricardo Medeiros
A votação em Vila Velha foi apertada para os candidatos ao governo do Espírito Santo que avançaram ao segundo turno das eleições. Dos 57 bairros, o governador Renato Casagrande (PSB), que disputa a reeleição, venceu em 30, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) ganhou em 27. 
Assim como em Vitória, Manato teve a preferência do eleitorado de classe mais alta, que reside em bairros como Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Em regiões mais populares, como Terra Vermelha e Santa Rita, os eleitores optaram por Casagrande. Os demais concorrentes, que não avançaram para o segundo turno, não conseguiram a maioria dos votos em nenhum das localidades de Vila Velha.

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Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e foram divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas aqueles em que há seção de votação.
Confira a votação por bairro na lista abaixo:

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