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Eleições 2022

Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Dos 48 locais de votação na Capital, o atual governador ganhou na grande maioria. Já o candidato do PL venceu em bairros de classe alta. Veja como cada bairro votou para o governo do ES

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:09

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 out 2022 às 20:09
Vista aérea de Vitória: lista de votação para governador por bairro
Vista aérea de Vitória: lista de votação para governador por bairro Crédito: Luciney Araújo
A disputa eleitoral para o governo do Espírito Santo chegou ao segundo turno com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, com 46,94% dos votos e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), com 38,43%, em todo o Estado. No recorte por municípios e bairros, o socialista também teve a preferência em Vitória.
Dos 48 locais de votação na Capital, o governador venceu em 45. Manato ganhou em apenas três: Praia do Canto, Praia de Santa Helena e Ilha do Boi, todos bairros de classe alta.  Os demais concorrentes, que não avançaram para o segundo turno, não conseguiram a maioria dos votos em nenhum das localidades de Vitória. 

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Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação.
Confira a votação por bairro na lista abaixo:

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