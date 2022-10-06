Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Dos 48 locais de votação na Capital, o governador venceu em 45. Manato ganhou em apenas três: Praia do Canto, Praia de Santa Helena e Ilha do Boi, todos bairros de classe alta. Os demais concorrentes, que não avançaram para o segundo turno, não conseguiram a maioria dos votos em nenhum das localidades de Vitória.