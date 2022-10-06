Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

A disputa eleitoral para o governo do Espírito Santo chegou ao segundo turno com o governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, com 46,94% dos votos e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), com 38,43%, em todo o Estado. No recorte por municípios e bairros, o socialista também teve a preferência em Vitória.
Dos 48 locais de votação na Capital, o governador venceu em 45. Manato ganhou em apenas três: Praia do Canto, Praia de Santa Helena e Ilha do Boi, todos bairros de classe alta. Os demais concorrentes, que não avançaram para o segundo turno, não conseguiram a maioria dos votos em nenhum das localidades de Vitória.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação.
Confira a votação por bairro na lista abaixo: