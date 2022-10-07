Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

O governador Renato Casagrande (PSB) obteve a preferência do eleitorado na maioria dos bairros da Serra no primeiro turno da disputa para o governo do Espírito Santo. Dos 72 locais de votação, ele ganhou em 69 e Carlos Manato (PL), que seguiu com o socialista para o segundo turno, venceu em 3.
O ex-prefeito do município Audifax Barcelos, agora sem partido, não ganhou em nenhum lugar, mas teve a segunda melhor votação em quatro bairros: Campinho da Serra II, Nova Carapina II, Planalto Serrano bloco B e mais um sem identificação. Assim, ele ocupou a posição que, nos outros locais, foi de Manato.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e foram divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação.
Confira a votação por bairro na lista abaixo: