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Eleições 2022

Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

Governador teve a preferência do eleitorado na maioria dos locais de votação do município; ex-prefeito Audifax Barcelos não liderou em nenhum bairro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 out 2022 às 21:04

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 21:04

Vista aérea da Serra
Vista aérea da Serra: lista traz votação de candidatos ao governo por bairros Crédito: Carlos Alberto da Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) obteve a preferência do eleitorado na maioria dos bairros da Serra no primeiro turno da disputa para o governo do Espírito Santo. Dos 72 locais de votação, ele ganhou em 69 e Carlos Manato (PL), que seguiu com o socialista para o segundo turno, venceu em 3.
O ex-prefeito do município Audifax Barcelosagora sem partido, não ganhou em nenhum lugar, mas teve a segunda melhor votação em quatro bairros: Campinho da Serra II, Nova Carapina II, Planalto Serrano bloco B e mais um sem identificação. Assim, ele ocupou a posição que, nos outros locais, foi de Manato. 

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Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e foram divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação.
Confira a votação por bairro na lista abaixo:

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