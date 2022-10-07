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Eleições 2022

Casagrande ganha em 55 bairros de Cariacica e Manato em 7; veja lista

O eleitorado do município demonstrou preferência pelo governador no primeiro turno da eleição
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 out 2022 às 21:19

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 21:19

Orla de Cariacica, com o bairro Boa Vista ao fundo
Orla de Cariacica: 62 bairros tiveram locais de votação no primeiro turno Crédito: Carlos Alberto Silva
O eleitorado de Cariacica demonstrou preferência pelo governador Renato Casagrande (PSB), que segue na disputa no segundo turno, para o governo do Espírito Santo, com o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). Dos 62 bairros, o socialista venceu em 55 e, seu oponente, em 7, no primeiro das eleições.
Manato ganhou em bairros com Campo Grande e Santa Fé, enquanto Casagrande foi vitorioso em Jardim América e Cariacica-Sede. Os demais concorrentes, que não avançaram para o segundo turno, não conseguiram a maioria dos votos em nenhuma das localidades de Cariacica. 

Veja também

Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e foram divulgados nesta quinta-feira (6). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo:

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