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Eleições com humor

Raposa política: os cinco melhores piores momentos nas eleições 2022 no ES

Alguns dos destaques ocorreram durante entrevistas, debates entre os candidatos e até vídeos do horário eleitoral e divulgados nas redes sociais. Veja o vídeo

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2022 às 20:05
Com o final do primeiro turno das eleições de 2022, a Raposa Política, personagem de A Gazeta, selecionou os cinco piores melhores momentos da primeira fase das campanhas eleitorais no Espírito Santo. Alguns desses destaques ocorreram durante entrevistas, debates entre os candidatos e até vídeos do horário eleitoral e também divulgados nas redes sociais.
Neste episódio os destaques vão para momentos da campanha envolvendo os candidatos ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB), Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo), Audifax Barcelos (Rede) e Carlos Manato (PL). Chamaram a atenção ainda vídeos exibidos em horário eleitoral ou distribuídos nas redes sociais de candidatos ao Senado e também à Câmara dos Deputados.
Raposa Política é um personagem de humor de A Gazeta que observa as eleições e publicou episódios às quintas-feiras até este primeiro turno.

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