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Eleições 2022

"Tenho apoio de eleitores de todos os candidatos à Presidência", diz Casagrande

Governador se manifestou sobre movimento de políticos que apoiam sua reeleição ao mesmo tempo que defendem vitória de Bolsonaro; socialista já declarou voto em Lula
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 out 2022 às 19:22

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 19:22

Sabatina CBN e A Gazeta com o candidato ao Governo do ES Renato Casagrande
Renato Casagrande defendeu o posicionamento de seus aliados Crédito: Fernando Madeira
A polarização da eleição presidencial invadiu o cenário do segundo turno no Espírito Santo, fazendo surgir o movimento "BolsoGrande", com aliados do governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) saindo em defesa da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo com o socialista já tendo declarado seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República.  
O movimento foi criticado por Carlos Manato (PL), que disputa a preferência do eleitorado com Casagrande no segundo turno, dizendo que se aproveitar da "onda Bolsonaro" é "desespero".
Já Casagrande defende o posicionamento de seus aliados, afirmando ter o apoio de eleitores de todos os candidatos à presidência. Ao site do Estadão, Casagrande negou afastamento do ex-presidente Lula para a campanha de segundo turno e reforçou que seu partido está firme no apoio ao petista.
Tenho apoio de eleitores de todos os candidatos à Presidência, diz Casagrande
"Vejo com naturalidade este movimento, pois são manifestações espontâneas de pessoas que me apoiam e já me apoiavam anteriormente. Tenho apoio de eleitores de todos os candidatos à presidência e dialogamos bem com todos", afirmou Renato Casagrande.

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Enquanto Carlos Manato (PL) tem recebido apoio dos candidatos ao governo que disputaram votos dos eleitores no primeiro turno, como Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo) e Audifax Barcelos, prestes a sair da Rede, Casagrande tem apostado na aliança com prefeitos para garantir a continuidade de seu governo. Nesta quinta-feira (6), o governador fez publicação em rede social afirmando que 74 dos 78 prefeitos apoiam a sua reeleição.
Casagrande tem na sua base aliada partidos como PP e Podemos, que ao mesmo tempo têm representantes que apoiam a reeleição de Bolsonaro. Entre eles estão os deputados federais eleitos Gilson Daniel, Victor Linhalis e Da Vitória. No Espírito Santo, Bolsonaro recebeu 52% dos votos.

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