A polarização da eleição presidencial invadiu o cenário do segundo turno no Espírito Santo, fazendo surgir o movimento "BolsoGrande", com aliados do governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) saindo em defesa da reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo com o socialista já tendo declarado seu voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República.
O movimento foi criticado por Carlos Manato (PL), que disputa a preferência do eleitorado com Casagrande no segundo turno, dizendo que se aproveitar da "onda Bolsonaro" é "desespero".
Já Casagrande defende o posicionamento de seus aliados, afirmando ter o apoio de eleitores de todos os candidatos à presidência. Ao site do Estadão, Casagrande negou afastamento do ex-presidente Lula para a campanha de segundo turno e reforçou que seu partido está firme no apoio ao petista.
Tenho apoio de eleitores de todos os candidatos à Presidência, diz Casagrande
"Vejo com naturalidade este movimento, pois são manifestações espontâneas de pessoas que me apoiam e já me apoiavam anteriormente. Tenho apoio de eleitores de todos os candidatos à presidência e dialogamos bem com todos", afirmou Renato Casagrande.
Enquanto Carlos Manato (PL) tem recebido apoio dos candidatos ao governo que disputaram votos dos eleitores no primeiro turno, como Guerino Zanon (PSD), Aridelmo Teixeira (Novo) e Audifax Barcelos, prestes a sair da Rede, Casagrande tem apostado na aliança com prefeitos para garantir a continuidade de seu governo. Nesta quinta-feira (6), o governador fez publicação em rede social afirmando que 74 dos 78 prefeitos apoiam a sua reeleição.
Casagrande tem na sua base aliada partidos como PP e Podemos, que ao mesmo tempo têm representantes que apoiam a reeleição de Bolsonaro. Entre eles estão os deputados federais eleitos Gilson Daniel, Victor Linhalis e Da Vitória. No Espírito Santo, Bolsonaro recebeu 52% dos votos.