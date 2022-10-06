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Leonel Ximenes

Casagrande e Manato, uma dica: 35 mil votos estão "sem dono" em cidade do ES

Dois candidatos que chegaram ao 2° turno ficaram no "empate técnico" em um dos maiores colégios eleitorais do Estado

Públicado em 

06 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande e Manato são os mais bem colocados na pesquisa Ipec para o governo do ES
Casagrande e Manato são os dois finalistas do segundo turno para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta
Segundo maior colégio eleitoral do Estado, Vila Velha está se projetando como local que pode ser decisivo para os candidatos a governador que disputam o segundo turno. Na primeira fase, Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, ficou praticamente em “empate técnico” com Carlos Manato (PL).
No dia 2 de outubro, o candidato socialista chegou na frente com 43,8% dos votos válidos (110.236 votos). Seu oponente, o bolsonarista Manato, teve 42,49% das preferências, com menos de 4 mil votos abaixo: 106.933.

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O desafio dos dois finalistas é arrebatar os votos distribuídos entre os demais candidatos, principalmente Audifax Barcelos (Rede) e Guerino Zanon (PSD). Em Vila Velha, ao contrário do resultado do Estado, o terceiro colocado foi o ex-prefeito da Serra, escolhido por 22.041 eleitores (8,76% dos votos válidos).

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Na sequência, vem o ex-prefeito de Linhares, que chegou na terceira posição no primeiro turno, mas ficou na quarta colocação em Vila Velha. Guerino, com 8.237 votos, alcançou 3,27% no segundo maior colégio eleitoral do ES (o maior é a Serra).

OS OUTROS CANDIDATOS

E se tiverem disposição, ainda mais numa disputa acirrada como é o segundo turno, Casagrande e Manato podem conseguir a preferência dos eleitores de Aridelmo Teixeira, do Novo, com 3.243 votos (1,29%); Capitão Sousa (PSTU), com 785 votos (0,31%); e até o mais nanico de todos, Cláudio Paiva, que disputou pelo PRTB e recebeu apenas 200 votos (0,08% dos votos válidos).

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Perceba que estamos falando da disputa por votos válidos em Vila Velha, que foram 251.675 no total. Os dois finalistas do segundo turno ainda estão na briga pelos 13.613 nulos, 11.848 brancos e pelo oceano de votos que não foram depositados na urna eletrônica, a famosa abstenção.

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Foram 58.914 eleitores que não compareceram às urnas, perfazendo 17,43% de abstenção. É muito voto. Haja emoção!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carlos Manato Renato Casagrande Vila Velha Eleições 2022
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