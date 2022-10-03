Campeã de votos no ES comemora vitória com a “roupa da ofensa”

Camila discursa na Câmara de Vitória com a mesma roupa que provocou a crítica de Gilvan da Federal Crédito: Ascom/CMV

Um dia depois de ser eleita deputada estadual pelo Psol, a vereadora Camila Valadão subiu à tribuna da Câmara da Capital para fazer o discurso da vitória. E vestida com a mesma roupa que motivou a agressão verbal do vereador Gilvan da Federal (PL) contra ela, em março passado.

Na época, o vereador que foi eleito neste domingo deputado federal criticou Camila por estar vestida com uma blusa assimétrica vermelha, que deixava um ombro e um braço à mostra.

“Os vereadores aqui têm que estar com traje informal, e na minha opinião a vereadora não está com traje formal para a sessão”, afirmou o parlamentar bolsonarista.

Nesta segunda (3), a deputada eleita pelo Psol lembrou o episódio que teve ampla repercussão por ter ocorrido na sessão em que se homenageava o Dia Internacional da Mulher

“Quero agradecer da tribuna aos 52.221 votos que tive nesta eleição e que me fizeram a mulher mais votada da história do Espírito Santo. Para quem é mulher e é questionada pela roupa, como já fui questionada por essa blusa que aqui estou hoje, que é questionada a sua vida, a sua moral, a sua ética…”