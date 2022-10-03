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Leonel Ximenes

Campeã de votos no ES comemora vitória com a “roupa da ofensa”

Gilvan da Federal havia criticado a parlamentar, na sessão comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, por ela supostamente não estar com "traje formal"

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 19:18

Públicado em 

03 out 2022 às 19:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Camila discursa na Câmara de Vitória com a mesma roupa que provocou a crítica de Gilvan da Federal
Camila discursa na Câmara de Vitória com a mesma roupa que provocou a crítica de Gilvan da Federal Crédito: Ascom/CMV
Um dia depois de ser eleita deputada estadual pelo Psol, a vereadora Camila Valadão subiu à tribuna da Câmara da Capital para fazer o discurso da vitória. E vestida com a mesma roupa que motivou a agressão verbal do vereador Gilvan da Federal (PL) contra ela, em março passado.
Na época, o vereador que foi eleito neste domingo deputado federal criticou Camila por estar vestida com uma blusa assimétrica vermelha, que deixava um ombro e um braço à mostra.
“Os vereadores aqui têm que estar com traje informal, e na minha opinião a vereadora não está com traje formal para a sessão”, afirmou o parlamentar bolsonarista.

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Nesta segunda (3), a deputada eleita pelo Psol lembrou o episódio que teve ampla repercussão por ter ocorrido na sessão em que se homenageava o Dia Internacional da Mulher.

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“Quero agradecer da tribuna aos 52.221 votos que tive nesta eleição e que me fizeram a mulher mais votada da história do Espírito Santo. Para quem é mulher e é questionada pela roupa, como já fui questionada por essa blusa que aqui estou hoje, que é questionada a sua vida, a sua moral, a sua ética…”

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E prosseguiu: “E questionada pela sua capacidade, ou mesmo tentada silenciar, como muitas vezes já tentaram neste plenário. Nós sabemos o que é estar num espaço político”, discursou a vereadora que ficou em quarto lugar geral entre os eleitos para a Assembleia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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