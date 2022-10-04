Mistério no 2° turno: Pazolini apoia quem para o governo do Estado?

Lorenzo Pazolini só apoiou publicamente Erick Musso no primeiro turno Crédito: André Sobral/MPV/Divulgação

Eleitor e apoiador da candidatura de Erick Musso (Republicanos) ao Senado, o prefeito Lorenzo Pazolini , de Vitória, até agora está na moita e não anunciou quem terá o apoio no segundo turno para governador do ES. A coluna até perguntou ao prefeito sobre sua escolha, mas ele não respondeu. Pelo jeito, vai entrar mudo e continuar calado nesta fase da eleição.

MERGULHANDO

Lembrando: o prefeito da Capital também não se manifestou sobre a eleição para governador no primeiro turno. Seu partido, o Republicanos, resolveu não lançar um nome para concorrer ao Palácio Anchieta e concentrou esforços na candidatura do deputado estadual Erick Musso, que acabou não se elegendo para o Senado.

PADRE SEM FIÉIS ELEITORES

Padre Kelmon (PTB) teve apenas 1.752 votos (0,08%) no ES para presidente da República. Qualquer missa da Festa da Penha tem público muito acima disso.

QUESTÃO DE HÁBITO

Apesar de derrotado na eleição para a Assembleia Legislativa, o deputado Hércules Silveira (Patri) fez questão de ser o primeiro a chegar e o último a sair da primeira sessão do Legislativo após o pleito, nesta segunda (3).

BANCADA DA SEGURANÇA

Capitão Assumção (PL), Delegado Danilo Bahiense (PL) e Coronel Weliton (PTB) são os representantes das categorias de segurança na Assembleia Legislativa.

É GOLPE!

Cuidado, aposentados: golpistas, se passando pelo INSS, estão ligando ou mandando mensagens pelo WhatsApp informando sobre uma suposta diferença em dinheiro que aposentados ou pensionistas têm direito a receber. Não caiam nessa porque o órgão não entra em contato com beneficiários dessa forma. O Instituto orienta também para que bloqueiem o número do telefone com esse tipo de mensagem enganadora.

SUBINDO

Ex-secretário de Agricultura do ES, Octaciano Neto acaba de assumir a diretoria de Agro do Grupo Suno, empresa de análise de investimentos independentes e Asset radicada em São Paulo.

COMO PESQUISAR UMA PESQUISA

Um vereador de Vitória ocupou a tribuna da Câmara, nesta terça-feira (4), para dizer que A Gazeta publicou pesquisas fraudulentas, e que inclusive as retirou do ar depois das divergências de informações com o resultado. A coluna ensina ao vereador como fazer uma pesquisa de busca: é só digitar, no campo de pesquisa do site ou do Google, por exemplo, palavras-chave como "Ipec", "pesquisa Ipec A Gazeta", que o resultado aparece. Bem simples. Esse é o resultado da nossa busca:

PARA O GOVERNO DO ESTADO:

O SANTO DO DIA

Hoje, 4 de outubro, é o dia dedicado a São Francisco de Assis, o protetor dos animais.

HOMERO, O TRIBUNO

Um dos mais renomados criminalistas do Brasil, o advogado Homero Mafra foi empossado como Orador na diretoria nacional da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas para o triênio 2022-2025.

PARIS, A INSPIRAÇÃO

A escritora Marcela Guimarães Neves lança nesta quinta-feira (6), às 18h, no espaço Terra Nova, o romance “A Noiva de Paris” (Editora Pedregulho). Fica na Rua Elias Tommasi Sobrinho, 230, Santa Lúcia, em Vitória.

ALÔ, CIRO GOMES!