O apoio que Manato espera de Bolsonaro no 2° turno no ES

Mas mesmo diante dessa realidade, Manato, que está na disputa do segundo turno com o governador Renato Casagrande
(PSB), cultiva a esperança de que pelo menos Bolsonaro faça o que chama de um “pit stop” no ES nesta segunda fase da eleição.
O candidato bolsonarista espera que pelo menos seu aliado nacional pouse no Aeroporto de Vitória, faça um pronunciamento rápido em um centro de eventos próximo ao terminal aeroportuário e siga logo depois para outros Estados com peso eleitoral mais robusto que o do Espírito Santo. “A quantidade de votos aqui é pequena, não iria alterar muita coisa o quadro nacional, e eu entendo isso”, conforma-se.
Além dessa “paradinha técnica”, Manato adianta que Bolsonaro
pode gravar um vídeo de apoio à sua candidatura ao governo do Estado, mas ele ressalta que não se envolverá pessoalmente nessa operação de acerto de agendas com o presidente da República. “A nossa campanha para assuntos nacionais está sendo tocada pelo Magno [Malta, senador eleito
]”, delimita o candidato do PL.
O Espírito Santo tem 2.921.506 eleitores habilitados a ir às urnas em 2022. Esse quantitativo representa apenas 1,87% do eleitorado brasileiro, que é de 156.454.011. E segundo o TSE, a maioria dos eleitores do Estado é do gênero feminino, tem idade entre 35 e 44 anos e ensino fundamental incompleto.