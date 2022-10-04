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Leonel Ximenes

O apoio que Manato espera de Bolsonaro no 2° turno no ES

Candidato do PL ao governo do Estado aguarda um aceno do seu maior aliado

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 14:32

Públicado em 

04 out 2022 às 14:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato quer ficar bem na foto com Bolsonaro
Manato e Bolsonaro são aliados desde a época em que ambos eram deputados federais Crédito: Divulgação
O pequeno apelo eleitoral do Espírito Santo no contexto nacional, a vitória de Bolsonaro no Estado no primeiro turno e a agenda apertada do aliado são fatores que levam o candidato do PL ao governo do Estado, Carlos Manato, a não ter expectativa de que o presidente da República venha pessoalmente ajudá-lo em terras capixabas no segundo turno, principalmente em um grande evento de massa.
Mas mesmo diante dessa realidade, Manato, que está na disputa do segundo turno com o governador Renato Casagrande (PSB), cultiva a esperança de que pelo menos Bolsonaro faça o que chama de um “pit stop” no ES nesta segunda fase da eleição.

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O candidato bolsonarista espera que pelo menos seu aliado nacional pouse no Aeroporto de Vitória, faça um pronunciamento rápido em um centro de eventos próximo ao terminal aeroportuário e siga logo depois para outros Estados com peso eleitoral mais robusto que o do Espírito Santo. “A quantidade de votos aqui é pequena, não iria alterar muita coisa o quadro nacional, e eu entendo isso”, conforma-se.

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Além dessa “paradinha técnica”, Manato adianta que Bolsonaro pode gravar um vídeo de apoio à sua candidatura ao governo do Estado, mas ele ressalta que não se envolverá pessoalmente nessa operação de acerto de agendas com o presidente da República. “A nossa campanha para assuntos nacionais está sendo tocada pelo Magno [Malta, senador eleito]”, delimita o candidato do PL.
O Espírito Santo tem 2.921.506 eleitores habilitados a ir às urnas em 2022. Esse quantitativo representa apenas 1,87% do eleitorado brasileiro, que é de 156.454.011. E segundo o TSE, a maioria dos eleitores do Estado é do gênero feminino, tem idade entre 35 e 44 anos e ensino fundamental incompleto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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