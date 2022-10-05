Sem Marx, sem voto: as cidades mais anticomunistas na eleição do ES

A existência do Partido Comunista Brasileiro (PCB, não confundir com o PCdoB) no Espírito Santo é como aquela canção do Nelson Sargento em homenagem ao samba: “agoniza, mas não morre”. Ao todo, são 683 (0,03%) camaradas do Partidão no Estado que confiaram seu voto à candidata comunista à Presidência da República, Sofia Manzano
.
Vitória mantém-se como uma espécie de “Politburo” da legenda, com 131 militantes fiéis. Vila Velha vem logo atrás (125 eleitores), seguida por Serra (90) e Cariacica (59). No interior do Estado, Cachoeiro de Itapemirim
, cidade de antiga tradição comunista (põe antiga nisso), concentra o maior número de comunas (25). À frente de Colatina (20), Linhares (19) e São Mateus (18).
Segundo o criterioso rigor ideológico do PCB
, Águia Branca, Ecoporanga, Laranja da Terra, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, São Domingos do Norte e Vila Valério seriam “enclaves fascistas” no território capixaba, sem um único comunista para contar a história e depositar seu voto para a candidata do Partidão.
Por fim, é oportuno registrar que há 24 municípios capixabas onde residem, estoicos e resilientes, um único eleitor comunista em cada uma delas. São os camaradas que vivem, perseverante e pacientemente, a expectativa da almejada revolução que nunca chega.