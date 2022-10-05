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Leonel Ximenes

Sem Marx, sem voto: as cidades mais anticomunistas na eleição do ES

Conheça os 24 municípios capixabas onde a candidata do Partido Comunista Brasileiro (PCB) não teve um votinho sequer

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

05 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sofia Manzano teve apenas 683 votos no ES
Sofia Manzano teve apenas 683 votos no ES Crédito: Instagram
A existência do Partido Comunista Brasileiro (PCB, não confundir com o PCdoB) no Espírito Santo é como aquela canção do Nelson Sargento em homenagem ao samba: “agoniza, mas não morre”. Ao todo, são 683 (0,03%) camaradas do Partidão no Estado que confiaram seu voto à candidata comunista à Presidência da República, Sofia Manzano.
Vitória mantém-se como uma espécie de “Politburo” da legenda, com 131 militantes fiéis. Vila Velha vem logo atrás (125 eleitores), seguida por Serra (90) e Cariacica (59). No interior do Estado, Cachoeiro de Itapemirim, cidade de antiga tradição comunista (põe antiga nisso), concentra o maior número de comunas (25). À frente de Colatina (20), Linhares (19) e São Mateus (18).

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Segundo o criterioso rigor ideológico do PCB, Águia Branca, Ecoporanga, Laranja da Terra, Mucurici, Muqui, Ponto Belo, Presidente Kennedy, São Domingos do Norte e Vila Valério seriam “enclaves fascistas” no território capixaba, sem um único comunista para contar a história e depositar seu voto para a candidata do Partidão.

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Por fim, é oportuno registrar que há 24 municípios capixabas onde residem, estoicos e resilientes, um único eleitor comunista em cada uma delas. São os camaradas que vivem, perseverante e pacientemente, a expectativa da almejada revolução que nunca chega.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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