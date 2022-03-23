Papo de Colunista: os 100 anos do PCB e o futuro do comunismo

Na sexta-feira, 25 de março, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) comemora os seus 100 anos de fundação. Protagonista de grandes momentos da histórica política no país, o Partidão, como é carinhosamente chamado pelos seus militantes, perdeu força, prestígio e influência no decorrer dos anos, mas até hoje é uma referência de organização e persistência.
A situação atual do PCB, o futuro do partido e a participação dos comunistas nas eleições serão debatidos no Papo de Colunista desta quarta-feira (23), com a presença de Mauro Ribeiro, secretário político (o equivalente a presidente) estadual da legenda. Participam do programa os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e será transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast.