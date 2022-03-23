Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #93

Papo de Colunista: os 100 anos do PCB e o futuro do comunismo

Convidado do programa é Mauro Ribeiro, secretário político (o equivalente a presidente) do Partido Comunista Brasileiro no ES

Públicado em 

23 mar 2022 às 12:11
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Na sexta-feira, 25 de março, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) comemora os seus 100 anos de fundação. Protagonista de grandes momentos da histórica política no país, o Partidão, como é carinhosamente chamado pelos seus militantes, perdeu força, prestígio e influência no decorrer dos anos, mas até hoje é uma referência de organização e persistência.
A situação atual do PCB, o futuro do partido e a participação dos comunistas nas eleições serão debatidos no Papo de Colunista desta quarta-feira (23), com a presença de Mauro Ribeiro, secretário político (o equivalente a presidente) estadual da legenda. Participam do programa os colunistas Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz.
O Papo de Colunista vai ao ar das 14h30 às 15h30 e será transmitido pelo site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Depois, estará disponível também em podcast. 

Veja Também

Papo de Colunista: para onde vão os evangélicos nas eleições de 2022?

Papo de Colunista: há espaço para o PT ressurgir no Espírito Santo?

Papo de Colunista: As estratégias eleitorais que devem dar as cartas em 2022

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

leonel ximenes PCB Rafael Braz Papo de Colunista Comunista Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados