Papo de Colunista: para onde vão os evangélicos nas eleições de 2022?

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que governa o país na direção que pastores evangélicos quiserem, ao menos foi o que prometeu a eles. Mas para onde vão os evangélicos na hora de votar? Sabe-se que não são uma massa única, têm várias nuances e denominações, mas não faltam quem se arvore porta-voz e tente usar bandeiras religiosas como arma política.
Sobre esse assunto, os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam, nesta quarta-feira (16), com o pastor Usiel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto. Ele é pastor há 22 anos, teólogo, formado em Administração e especialista em gestão pela Ufes.
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