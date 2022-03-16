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Papo de Colunista: para onde vão os evangélicos nas eleições de 2022?

Os colunistas de A Gazeta Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz conversam com o pastor Usiel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto, teólogo e especialista em gestão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2022 às 10:42

Publicado em 16 de Março de 2022 às 10:42

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que governa o país na direção que pastores evangélicos quiserem, ao menos foi o que prometeu a eles. Mas para onde vão os evangélicos na hora de votar? Sabe-se que não são uma massa única, têm várias nuances e denominações, mas não faltam quem se arvore porta-voz e tente usar bandeiras religiosas como arma política.
Sobre esse assunto, os colunistas de A Gazeta Leonel XimenesLetícia Gonçalves e Rafael Braz conversam, nesta quarta-feira (16), com o pastor Usiel Carneiro, da Igreja Batista da Praia do Canto. Ele é pastor há 22 anos, teólogo, formado em Administração e especialista em gestão pela Ufes.
Papo de Colunista é ao vivo, vai ao ar das 14h30 às 15h30, com transmissão pelo site de A Gazeta, pelo Facebook e pelo Youtube.
Papo de Colunista: para onde vão os evangélicos nas eleições de 2022?
Papo de Colunista: para onde vão os evangélicos nas eleições de 2022? Crédito: The Send Brasil / Arte A Gazeta

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