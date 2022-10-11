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Eleições 2022

Ricardo Ferraço finalmente é exibido pela campanha de Casagrande e assume uma tarefa

Tucano é vice na chapa do governador do PSB, que concorre à reeleição no ES. Ex-senador vai ter uma função prática se o socialista for reeleito

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 15:41

Públicado em 

11 out 2022 às 15:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ricardo Ferraço, vice na chapa de Renato Casagrande, no horário eleitoral
Ricardo Ferraço, vice na chapa de Renato Casagrande, no horário eleitoral Crédito: Reprodução
O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) foi anunciado como vice na chapa do candidato à reeleição pelo governo do Espírito Santo em julho. O tucano, que tem boa relação com o empresariado, foi visto, estrategicamente, como um afago ao mercado.
Não que o governador não tenha bom trânsito com esse segmento, mas a presença dele no palanque serve como anteparo ao "fantasma do comunismo".
Ricardo acompanhou o socialista em agendas públicas. Foi destaque, por exemplo, na convenção estadual do PSB, antes do início oficial da campanha.
No horário eleitoral do primeiro turno, entretanto, o vice não apareceu uma vez sequer. O nome dele estava lá, claro. Mas não a imagem, tampouco o discurso.
Na primeira etapa do pleito, a campanha do governador focou os feitos da gestão estadual, não fez críticas a adversários e, em relação a apoios, deu destaque, principalmente fora das telas, ao endosso que recebeu da maioria dos prefeitos do estado.
Nesta terça-feira (11), Ricardo Ferraço apareceu no horário eleitoral e deu um depoimento. Elogiou o governador e anunciou o papel que vai desempenhar se Casagrande for reeleito:
"Por determinação do Casagrande, vou coordenar pessoalmente as ações para a Agricultura".
É um tema que Ricardo domina, ele já foi secretário estadual de Agricultura, no governo Paulo Hartung. Aliás, foi vice de Paulo Hartung, mas, nos últimos anos, aproximou-se de Casagrande.
Como a coluna já registrou, Hartung não declarou voto no segundo turno, nem para Casagrande, seu desafeto político, nem para Manato (PL), que representa o bolsonarismo, tão criticado pelo ex-governador. 
Pessoas próximas a Hartung, entretanto, pularam rapidamente para o palanque do candidato do PL.
Aridelmo Teixeira (Novo), que trabalhou no projeto Escola Viva, "menina dos olhos" do ex-governador, foi até anunciado como futuro secretário da Fazenda de Manato, se este for eleito, claro.
Aridelmo disputou o Palácio Anchieta no primeiro turno, pelo Novo, e teve 0,76% dos votos.
O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), outro harunguista de carteirinha que se revelou fã do presidente Jair Bolsonaro (PL), também está com Manato. Guerino ficou em terceiro lugar na corrida pelo governo do estado.
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (ex-Rede), o quarto colocado e também aliado de Hartung, é outro a engrossar a campanha manatista.
Em tempo: César Colnago (sem partido), que também já foi vice de Hartung, está, ainda que discretamente, com Casagrande desde o primeiro turno. Isso se deve, em grande parte, à proximidade dele com Ricardo.
ESTRATÉGIAS
Filha de Magno Malta, Karla Malta apresenta programa eleitoral de Manato no segundo turno
Filha de Magno Malta, Karla Malta apresenta programa eleitoral de Manato no segundo turno Crédito: Reprodução
No segundo turno, Manato acena cada vez mais à direita, certamente ancorado no resultado que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve no Espírito Santo no segundo turno, obteve 52% dos votos.
No horário eleitoral desta terça, por exemplo, o programa do candidato disse que ele vai "acabar com a mamata", velho bordão bolsonarista.
Quem apresentou o programa foi Karla Malta, filha do ex-senador Magno Malta (PL), como a coluna adiantou. Magno, aliás, com uma pegada bastante à direita, foi eleito.  
Com Ricardo Ferraço em destaque, Casagrande acena à centro-direita, que é o perfil do tucano. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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