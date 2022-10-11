Ricardo Ferraço finalmente é exibido pela campanha de Casagrande e assume uma tarefa

Ricardo Ferraço, vice na chapa de Renato Casagrande, no horário eleitoral Crédito: Reprodução

O ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB) foi anunciado como vice na chapa do candidato à reeleição pelo governo do Espírito Santo em julho. O tucano, que tem boa relação com o empresariado, foi visto, estrategicamente, como um afago ao mercado.

Não que o governador não tenha bom trânsito com esse segmento, mas a presença dele no palanque serve como anteparo ao "fantasma do comunismo".

Ricardo acompanhou o socialista em agendas públicas. Foi destaque, por exemplo, na convenção estadual do PSB , antes do início oficial da campanha.

No horário eleitoral do primeiro turno, entretanto, o vice não apareceu uma vez sequer. O nome dele estava lá, claro. Mas não a imagem, tampouco o discurso.

Na primeira etapa do pleito, a campanha do governador focou os feitos da gestão estadual, não fez críticas a adversários e, em relação a apoios, deu destaque, principalmente fora das telas, ao endosso que recebeu da maioria dos prefeitos do estado.

Nesta terça-feira (11), Ricardo Ferraço apareceu no horário eleitoral e deu um depoimento. Elogiou o governador e anunciou o papel que vai desempenhar se Casagrande for reeleito:

"Por determinação do Casagrande, vou coordenar pessoalmente as ações para a Agricultura".

É um tema que Ricardo domina, ele já foi secretário estadual de Agricultura, no governo Paulo Hartung. Aliás, foi vice de Paulo Hartung, mas, nos últimos anos, aproximou-se de Casagrande.

Como a coluna já registrou, Hartung não declarou voto no segundo turno , nem para Casagrande, seu desafeto político, nem para Manato (PL), que representa o bolsonarismo, tão criticado pelo ex-governador.

Pessoas próximas a Hartung, entretanto, pularam rapidamente para o palanque do candidato do PL.

Aridelmo disputou o Palácio Anchieta no primeiro turno, pelo Novo, e teve 0,76% dos votos.

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), outro harunguista de carteirinha que se revelou fã do presidente Jair Bolsonaro (PL), também está com Manato. Guerino ficou em terceiro lugar na corrida pelo governo do estado.

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (ex-Rede), o quarto colocado e também aliado de Hartung, é outro a engrossar a campanha manatista.

Em tempo: César Colnago (sem partido), que também já foi vice de Hartung, está, ainda que discretamente, com Casagrande desde o primeiro turno. Isso se deve, em grande parte, à proximidade dele com Ricardo.

ESTRATÉGIAS

Filha de Magno Malta, Karla Malta apresenta programa eleitoral de Manato no segundo turno Crédito: Reprodução

No segundo turno, Manato acena cada vez mais à direita, certamente ancorado no resultado que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve no Espírito Santo no segundo turno, obteve 52% dos votos.

No horário eleitoral desta terça, por exemplo, o programa do candidato disse que ele vai "acabar com a mamata", velho bordão bolsonarista.

Quem apresentou o programa foi Karla Malta, filha do ex-senador Magno Malta (PL), como a coluna adiantou . Magno, aliás, com uma pegada bastante à direita, foi eleito.