Curtas políticas: A volta dos que não foram ... eleitos

Urnas eletrônicas, com biometria, usadas na eleição de 2022Crédito: Abdias Pinheiro/ Secom/ TSE
Alguns integrantes do governo Renato Casagrande (PSB) deixaram as funções para disputar as eleições de 2022, como determina a legislação. Alguns sagraram-se vencedores, como os ex-secretários Gilson Daniel (Podemos), deputado federal eleito, e Tyago Hoffmann (PSB), que vai compor a Assembleia Legislativa a partir de 2023.
Já os derrotados estão voltando aos cargos. Nesta terça-feira (11), Marcus Vicente (PP), que tentou uma vaga na Câmara Federal, reassumiu o comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Vicente recebeu 29.168 votos.
Givaldo Vieira (PSB), que também não conseguiu um lugar na Câmara, tornou-se, mais uma vez, diretor-geral do Detran. Ele alcançou 33.430 votos.
Gilsinho Lopes (Solidariedade), que foi candidato a deputado estadual, já reassumiu o cargo de assessor especial na Assessoria de Políticas Públicas da Secretaria de Justiça. Gislinho foi a escolha de 15.673 eleitores.
Na campanha eleitoral, Camargão apoiou a eleição de Guerino Zanon (PSD) para o governo do Espírito Santo. Guerino ficou em terceiro lugar na corrida.
Euclério é casagrandista de carteirinha.
MERGULHO DE CABEÇA
Casagrande agora disputa o segundo turno contra Manato (PL). Alguns integrantes do primeiro escalão saíram em férias para mergulhar de cabeça na campanha do socialista, como o titular da pasta da Saúde, Nésio Fernandes.
O subsecretário Tadeu Marino assumiu as funções.
Nesta terça, foi a vez da superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni. Raphael Marques vai ocupar o posto até 30 de outubro.
O secretário de Educação, Vitor de Angelo, é o coordenador da campanha de Casagrande. No diário oficial, ele continua a assinar os atos oficiais da pasta.
MAIS FÉRIAS
O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que disputou o Palácio Anchieta pela Rede, mas saiu do partido para apoiar Manato (PL) no segundo turno, inicialmente, iria trabalhar na Câmara de Vitória. Ele é servidor efetivo da Prefeitura da Capital e foi colocado à disposição do Legislativo pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Depois, o ex-prefeito afirmou que reavaliava se daria expediente na Câmara e ressaltou não tratar-se de um cargo comissionado. Audifax iria checar se teria direito a férias. De acordo com fontes da Casa, ele tem e deve ficar em férias até a votação do segundo turno, já que está empenhado no palanque do candidato do PL.
PAI CONTRA FILHO
O título da nota é apenas uma referência, que ninguém vai captar, de tão forçada, a Machado de Assis, em "Pai contra Mãe". Não tem nada a ver, mas enfim.
O agora aliado de Bolsonaro já foi apoiador do petista. Do Val, na publicação, chamou Magno de "rêmora". A coluna recorreu ao Google:
"Rêmora ou rémora é o nome vulgar dos peixes da família Echeneidae, que possuem a primeira barbatana dorsal transformada numa ventosa, com a qual se fixam a outros animais como tubarões ou tartarugas, podendo assim viajar grandes distâncias. É normalmente usada como exemplo de comensalismo".
Ou seja, Do Val apontou que Magno vive "na aba" dos outros. Nesta terça, o tuíte já havia sido apagado. E não, eu não tinha dado print.
A BANCADA
A bancada do Espírito Santo no Senado a partir do ano que vem vai contar com Do Val, Magno e Fabiano Contarato (PT).
Contarato já foi aliado do ex-senador do PL, até ensaiou, em 2014, a candidatura ao Senado pelo PR (que era o nome anterior do PL), mas alegou motivos pessoais e, naquele ano, desistiu de concorrer.
Agora, Magno e Contarato não poderiam estar em lados mais opostos. O senador do PT é defensor do ex-presidente Lula (PT) e um crítico ferrenho de Bolsonaro.
Magno, como já registrado aqui, há tempos deixou as fotos ao lado de Lula e Dilma Rousseff (PT) para se postar na trincheira com o presidente da República.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.