Curtas políticas: A volta dos que não foram ... eleitos

Urnas eletrônicas, com biometria, usadas na eleição de 2022 Crédito: Abdias Pinheiro/ Secom/ TSE

Alguns integrantes do governo Renato Casagrande (PSB) deixaram as funções para disputar as eleições de 2022, como determina a legislação. Alguns sagraram-se vencedores, como os ex-secretários Gilson Daniel (Podemos), deputado federal eleito, e Tyago Hoffmann (PSB), que vai compor a Assembleia Legislativa a partir de 2023.

Já os derrotados estão voltando aos cargos. Nesta terça-feira (11), Marcus Vicente (PP), que tentou uma vaga na Câmara Federal, reassumiu o comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Vicente recebeu 29.168 votos.

Givaldo Vieira (PSB), que também não conseguiu um lugar na Câmara, tornou-se, mais uma vez, diretor-geral do Detran. Ele alcançou 33.430 votos.

Gilsinho Lopes (Solidariedade), que foi candidato a deputado estadual, já reassumiu o cargo de assessor especial na Assessoria de Políticas Públicas da Secretaria de Justiça. Gislinho foi a escolha de 15.673 eleitores.

Na campanha eleitoral, Camargão apoiou a eleição de Guerino Zanon (PSD) para o governo do Espírito Santo. Guerino ficou em terceiro lugar na corrida.

Euclério é casagrandista de carteirinha.

MERGULHO DE CABEÇA

Casagrande agora disputa o segundo turno contra Manato (PL). Alguns integrantes do primeiro escalão saíram em férias para mergulhar de cabeça na campanha do socialista, como o titular da pasta da Saúde, Nésio Fernandes.

O subsecretário Tadeu Marino assumiu as funções.

Nesta terça, foi a vez da superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni. Raphael Marques vai ocupar o posto até 30 de outubro.

O secretário de Educação, Vitor de Angelo, é o coordenador da campanha de Casagrande. No diário oficial, ele continua a assinar os atos oficiais da pasta.

MAIS FÉRIAS

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que disputou o Palácio Anchieta pela Rede, mas saiu do partido para apoiar Manato (PL) no segundo turno , inicialmente, iria trabalhar na Câmara de Vitória. Ele é servidor efetivo da Prefeitura da Capital e foi colocado à disposição do Legislativo pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Depois, o ex-prefeito afirmou que reavaliava se daria expediente na Câmara e ressaltou não tratar-se de um cargo comissionado. Audifax iria checar se teria direito a férias. De acordo com fontes da Casa, ele tem e deve ficar em férias até a votação do segundo turno, já que está empenhado no palanque do candidato do PL.

PAI CONTRA FILHO

O título da nota é apenas uma referência, que ninguém vai captar, de tão forçada, a Machado de Assis, em "Pai contra Mãe". Não tem nada a ver, mas enfim.

No primeiro turno, a coluna mostrou que pai e filho estavam em lados opostos na corrida pelo Senado . Idalécio Carone (Agir) foi candidato ao cargo. O filho dele, Marcel Carone (Avante), entretanto, esteve ao lado de Nelson Junior, do mesmo partido. Marcel foi até suplente de Nelson.

O resultado eleitoral foi o seguinte: Carone, o pai, recebeu 3.357 votos, ficou em penúltimo lugar entre nove candidatos.

Nelson Junior ficou em quinto, com 11.787 votos. O eleito foi Magno Malta (PL). Graças a 821.189 eleitores, ele vai voltar ao Senado em 2023.

RÊMORA

O agora aliado de Bolsonaro já foi apoiador do petista. Do Val, na publicação, chamou Magno de "rêmora". A coluna recorreu ao Google:

"Rêmora ou rémora é o nome vulgar dos peixes da família Echeneidae, que possuem a primeira barbatana dorsal transformada numa ventosa, com a qual se fixam a outros animais como tubarões ou tartarugas, podendo assim viajar grandes distâncias. É normalmente usada como exemplo de comensalismo".

Ou seja, Do Val apontou que Magno vive "na aba" dos outros. Nesta terça, o tuíte já havia sido apagado. E não, eu não tinha dado print.

A BANCADA

A bancada do Espírito Santo no Senado a partir do ano que vem vai contar com Do Val, Magno e Fabiano Contarato (PT).

Contarato já foi aliado do ex-senador do PL, até ensaiou, em 2014, a candidatura ao Senado pelo PR (que era o nome anterior do PL), mas alegou motivos pessoais e, naquele ano, desistiu de concorrer.

Agora, Magno e Contarato não poderiam estar em lados mais opostos. O senador do PT é defensor do ex-presidente Lula (PT) e um crítico ferrenho de Bolsonaro.