Casagrande x Manato: A disputa pelos votos da Assembleia de Deus no ES

Renato Casagrande e Manato no horário eleitoral Crédito: Reprodução

Sempre que abordo os temas religião e política faço questão de frisar que os fiéis-eleitores não são robôs ou tampouco pacientes lobotomizados, que, necessariamente, vão votar de acordo com o que prega o pastor ou o padre. A escolha do candidato passa por muitos fatores.

O religioso, entretanto, certamente, no Brasil, é um deles. Não à toa o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), tem um desempenho melhor entre evangélicos que entre católicos. Em relação ao ex-presidente Lula (PT), é o contrário. Isso na corrida pelo Palácio do Planalto.

Se dependesse apenas dos eleitores do Espírito Santo, Bolsonaro teria sido reeleito em primeiro turno, com 52% dos votos. Isso mostra que o peso do eleitorado conservador, o que inclui os evangélicos, é relevante.

Com isso em mente, os candidatos ao governo do estado não perderam tempo. Na sexta-feira (14), a campanha de Renato Casagrande (PSB) anunciou que ele obteve o apoio "da maior convenção das igrejas evangélicas Assembleia de Deus do Estado, a Cadeeso".

Trata-se da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo. De acordo com a entidade, ela é a maior em número de filiados.

“Na nossa visão, Casagrande é o mais bem preparado para continuar o bom trabalho que vem sendo feito”, afirmou o pastor Arnaldo Candeias, presidente da Cadeeso.

No primeiro turno, a convenção não foi tão direta quanto a endossar um postulante ao Palácio Anchieta. Flertou com Erick Musso (Republicanos), que depois desistiu e disputou o Senado.

Agora, optou pelo governador, que é católico, em detrimento de Manato (PL), evangélico.

Na mesma sexta-feira, a campanha de Casagrande divulgou outro apoio ligado à igreja, o do presidente da Comadeeso, a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo.

Governador Renato Casagrande recebe apoio de integrantes da Cadeeso para a reeleição Crédito: Divulgação

Cabe ressaltar que a Assembleia de Deus não tem uma estrutura hierárquica rígida como a da Igreja Católica. Logo, o apoio de uma entidade, ou o de alguns de seus líderes, não vincula toda a instituição a um projeto eleitoral.

Manato, no domingo, reagiu. Divulgou possuir o apoio da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB).

Trata-se de uma declaração do pastor José Wellington Costa Junior, presidente da entidade, obtida por intermédio do senador eleito Magno Malta (PL)

O pastor é também um ferrenho apoiador de Bolsonaro.

”É uma alegria pedir a vocês que ore pelo candidato ao governo do Espírito Santo, Manato, estaremos orando por ele, ore por ele, o apoie, vote nele e busque voto para ele. para que possamos ter alguém comprometido com princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus", afirmou Costa Junior, em vídeo.

Manato é o candidato de Bolsonaro no estado.

Evangélicos que não ocupam o lugar de destaque no púlpito das igrejas também endossaram candidaturas nos últimos dias. E de forma surpreendente.

O prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), é opositor do governador.

A capitã também é evangélica.

O mesmo vale para Tenente Andresa, que foi candidata a vice de Audifax Barcelos (este disputou pela Rede) no primeiro turno.

Para fechar, no domingo, a deputada federal Lauriete (PSC), não reeleita, também apoiou Casagrande publicamente.

Ela é cantora gospel e fiel da Assembleia de Deus da Praia da Costa. Uma curiosidade é que o pastor da igreja também foi candidato a deputado federal, com o nome de urna Pastor Marinelshington e filiado ao PL.

Marinelshington teve 6.518 votos e Lauriete, 25.586.

O pastor está, desde o primeiro turno, com Manato.

"Casagrande é um homem íntegro, trabalhador (...) cumpriu conosco o compromisso de manter nossas igrejas abertas (na pandemia). Casagrande tem sido um grande gestor, um gestor competente", afirmou Lauriete.

No primeiro turno, o PSC ficou oficialmente neutro, coligou-se apenas para eleger Erick Musso ao Senado, no que não foi bem sucedido.

No segundo, o presidente estadual da sigla, Reginaldo Almeida, está com Manato.

Ele é pastor e ex-marido de Lauriete, assim como Magno, outro apoiador do candidato do PL ao governo.

É, portanto, uma trama complexa.

E mais: Capitã Estéfane, Tenente Andresa e Lauriete são eleitoras de Jair Bolsonaro. O retrato de um palanque heterodoxo.

CRÍTICAS A MILITARES E À CANTORA

As três não passaram incólumes após subir no palanque do socialista.

O próprio Manato encaminhou à coluna um vídeo que aponta contradições da militar que formou chapa com Audifax, destacando que ela disparou contra o governo (metaforicamente) no primeiro turno e, agora, elogia a gestão pelos mesmos pontos antes criticados.

Isso é comum no segundo turno. Antigos adversários se unem. Manato, além de Audifax, conta com Guerino Zanon (PSD) e Aridelmo Teixeira (Novo), que foram seus concorrentes na primeira etapa.

É verdade, entretanto, que os três não "foram pra cima" de Manato em nenhum momento. Todos se concentraram em Casagrande, que é o candidato da situação.

Já a motivação do apoio da Capitã Estéfane foi colocado em dúvida devido ao fato de a irmã dela ter ocupado um cargo comissionado no governo estadual.

O Portal da Transparência mostra que ela exerceu uma função comissionada na Vice-Governadoria apenas de abril a setembro de 2021, com um salário bruto de R$ 3.271,80.

Desde outubro do ano passado, a irmã da vice-prefeita de Vitória é soldado da Polícia Militar, foi aprovada em concurso.

Já Lauriete, nas redes sociais, foi atacada por, supostamente, endossar Casagrande em troca de cargo em um eventual próximo mandato do socialista.