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Eleições 2022

Tenente Andresa vai com Casagrande e destoa de Audifax

Militar foi companheira de chapa do ex-prefeito da Serra no primeiro turno. Ele está no palanque de Manato

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 13:39

Públicado em 

15 out 2022 às 13:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande, governador do Estado, com Tenente Andresa
Renato Casagrande recebe o apoio de Tenente Andresa Crédito: Instagram / Reprodução
A Tenente Andresa, que foi vice na chapa de Audifax Barcelos na disputa pelo Palácio Anchieta, declarou apoio neste sábado (15) governador Renato Casagrande (PSB).
Assim, ela e o ex-prefeito da Serra estão agora em lados opostos. Audifax até saiu da Rede, um partido de esquerda, para subir no palanque do adversário do socialista no segundo turno, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL).
Andresa é militar da ativa do Corpo de Bombeiros e disputou pelo Solidariedade.
No primeiro turno, criticou Manato pelo fato de o candidato do PL não ter escolhido como vice um representante dos militares, como, de acordo com ela, ele havia prometido.
A campanha de Audifax explorou bastante a imagem da tenente, como um sinal de compromisso com a área da segurança pública.
“Eu tive a oportunidade de trabalhar com o governador na pandemia e nas chuvas que assolaram nosso estado e, graças à capacidade gerencial do governador e de toda a sua equipe, nós conseguimos avançar, mesmo com dificuldades”, afirmou Andresa, em vídeo ao lado do socialista.
“Percebi inúmeros avanços do governo Casagrande, apesar da pandemia. Questões salariais, questões dos concursos públicos, nós estamos no segundo concurso público do governador Casagrande (no Corpo de Bombeiros) e maiores investimentos na segurança pública”, complementou.

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Na primeira etapa do pleito, ela aparentemente, não detectou tantas qualidades na gestão estadual. Audifax é um crítico, principalmente, da área da segurança na atual administração.
É comum, claro, que antigos adversários, no segundo turno, juntem forças. Tanto que Audifax, apesar das críticas de Andresa a Manato no primeiro turno, hoje até atua na campanha do candidato do PL.
Casagrande estabeleceu, ao lado de Andresa, o compromisso de “continuar avançando na valorização dos profissionais da segurança pública”.

REFORÇO

A tenente é a segunda militar a apoiar Casagrande em cerca de 24 horas. E também o segundo apoio que causa certa surpresa.

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A vice do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), Capitã Estéfane (Patriota), pediu votos, na sexta-feira (14), para o governador.
Pazolini se opõe a Casagrande. A capitã é da reserva da Polícia Militar.

BOLSOGRANDE

Outra curiosidade é que a tendente e a capitã são apoiadoras de Jair Bolsonaro (PL).
O candidato do presidente da República no Espírito Santo é Manato.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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