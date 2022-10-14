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Eleições 2022

Após erros e filas, TSE reforça treinamento de mesários para segundo turno

Tribunal quer reforçar orientações para evitar problemas registrados no primeiro turno, como dificuldades com biometria e erros nos cadernos de votação nas seções

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 16:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2022 às 16:05
Para evitar que se repitam as filas e outras reclamações registradas no primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai reforçar o treinamento de mesários em todo o país para o segundo turno, que ocorre no próximo dia 30.
No Espírito Santo, inclusive, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, disse, após o pleito do último dia 2, que iria buscar alternativas para acertar o processo da biometria e para reduzir a espera dos eleitores nas seções. 
Em relação a isso, o treinamento do TSE reforçará que, em casos de problema na leitura da impressão digital, o mesário limite o número de tentativas. A orientação da Corte é usar a identificação manual, com a assinatura no caderno de eleitores, para agilizar o registro do voto.
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Filas se nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Filas nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, no dia 2 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva
Também ocorreram casos, pelo país, de pessoas que assinaram no campo errado do caderno de votação ou mesários que digitaram o título de eleitor da pessoa errada, causando desinformação com a falsa alegação de fraude que circularam pelas redes sociais.
A capacitação para os mesários ficará disponível até as 18h do dia 27 de outubro, na página de Educação a Distância do TSE, e até o dia 29 de outubro, no aplicativo Mesários, desenvolvido pela Justiça Eleitoral (JE) para capacitar as pessoas que atuam nestas eleições.

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O material está dividido em módulos e vem acompanhado de imagens ilustrativas, cartilhas e outros documentos de apoio, como o Manual do Mesário e o Guia Rápido para o Dia da Eleição. Também está disponível um vídeo com instruções e treinamento específico para quem vai atuar nas Eleições 2022. 
Segundo o TSE. no aplicativo, ainda podem ser encontradas orientações sobre fluxo de votação; procedimentos a serem adotados na seção eleitoral; checklist de início e de encerramento dos trabalhos; dicas de como combater a desinformação; medidas sanitárias para a prevenção do contágio pelo coronavírus; quiz para testar conhecimentos; e soluções para possíveis problemas que podem ocorrer durante a votação. 
Segundo a secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal (SGP/TSE), Thayanne Fonseca, que coordenou o Grupo de Trabalho responsável por elaborar as instruções aos mesários, a ideia é oferecer uma revisão para os que fizeram o treinamento para o primeiro turno e uma nova oportunidade para aqueles que ainda não realizaram a capacitação.
Atuaram no primeiro turno 1.852.959 mesários, com um índice de ausência de apenas 1,1%, o menor de todas as eleições. No Espírito Santo, cerca de 35 mil trabalhadores foram convocados pela Justiça Eleitoral.

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