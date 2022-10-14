Após erros e filas, TSE reforça treinamento de mesários para segundo turno

Em relação a isso, o treinamento do TSE reforçará que, em casos de problema na leitura da impressão digital, o mesário limite o número de tentativas. A orientação da Corte é usar a identificação manual, com a assinatura no caderno de eleitores, para agilizar o registro do voto.

Filas nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi, no dia 2 de outubro Crédito: Carlos Alberto Silva

A capacitação para os mesários ficará disponível até as 18h do dia 27 de outubro, na página de Educação a Distância do TSE, e até o dia 29 de outubro, no aplicativo Mesários, desenvolvido pela Justiça Eleitoral (JE) para capacitar as pessoas que atuam nestas eleições.

Segundo o TSE. no aplicativo, ainda podem ser encontradas orientações sobre fluxo de votação; procedimentos a serem adotados na seção eleitoral; checklist de início e de encerramento dos trabalhos; dicas de como combater a desinformação; medidas sanitárias para a prevenção do contágio pelo coronavírus; quiz para testar conhecimentos; e soluções para possíveis problemas que podem ocorrer durante a votação.

Segundo a secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal (SGP/TSE), Thayanne Fonseca, que coordenou o Grupo de Trabalho responsável por elaborar as instruções aos mesários, a ideia é oferecer uma revisão para os que fizeram o treinamento para o primeiro turno e uma nova oportunidade para aqueles que ainda não realizaram a capacitação.