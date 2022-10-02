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Fila para votar

Movimentação intensa gera longa espera nas zonas eleitorais do ES

Em muitas seções, os relatos de muitos eleitores era de muita espera em pé até o momento de realizar o voto neste domingo. Em alguns casos, a espera foi superior 2 horas
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

02 out 2022 às 18:35

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 18:35

Eleitores aguardam para votar em fila na EMEF Éber Louzada Zippinotti
Eleitores aguardam para votar em Jardim da Penha. Em muitas seções, a espera superou o período de duas horas Crédito: Cláudia Leal
Neste domingo (2), cerca de 2,9 milhões de eleitores foram às urnas para decidir os novos presidente da República, deputados federal e estadual, senador e governador no Espírito Santo. Em meio às movimentações do pleito, algumas intercorrências afetaram diretamente o tempo de espera dos eleitores, que chegaram a permanecer na fila por até 3 horas nas zonas eleitorais.
Durante a cobertura completa das eleições 2022, a reportagem de A Gazeta ouviu relatos de pessoas que esperaram por longos períodos para conseguirem acessar as seções. Em alguns casos, os relatos foram de espera por horas em pé e na fila.
Na fila da seção 52, na EMEF Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, a jornalista Cláudia Leal, de 56 anos, foi uma das afetadas pela lentidão. Cláudia diz ter chegado ao local por volta das 14h30 e o deixou  em horário próximo às 17h. De acordo com ela, em 2018, também enfrentou problemas de saúde decorrentes do tempo de espera prolongado. Em meio ao ocorrido, chegou a acionar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para auxílio.

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“É uma coisa absurda. Só voto, porque gosto de votar, mas é difícil você ter que enfrentar isso toda eleição. Toda vez é a mesma coisa”, relatou a jornalista.
Em Cachoeiro do Itapemirim, a situação seguiu da mesma forma. A agente comunitária de saúde Sônia Maria Fonseca, 66, disse ter aguardado 3h até adentrar na seção na EEEFM Prof Inah Werneck. Fonseca comentou que muitas pessoas permaneceram paradas e o ritmo de entrado é atípico comparado a outros anos. “Sempre voto aqui e nunca demorou tanto”, reclamou a agente.

SUPOSTA NORMALIDADE

Em fala na coletiva de imprensa da Corte eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes relatou que o andamento das votações ocorreu de maneira “tranquila, harmoniosa”, além de acrescentar que todos que estivessem nos respectivos colégios eleitorais até às 17h conseguiriam votar.
Apesar disso, somado à lentidão em alguns colégios eleitorais, um balanço parcial realizado pelo TRE-ES, até às 17 horas, levantou que 229 urnas eletrônicas tiveram problemas técnicos. Dessas, 115 precisaram ser substituídas.
Dados referentes aos principais motivos que influenciaram o andamento das eleições ainda não foram revelados

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