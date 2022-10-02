Moraes diz que não é possível atribuir filas ao teste de biometria

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes, negou na tarde deste domingo (2) que os testes de biometria sejam a causa das longas filas registradas em locais de votação, em particular no Rio de Janeiro.

Filas no colégio Salesiano, em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

"O que ocorre, inclusive isso foi noticiado, no caso do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), por exemplo, que quem quisesse fazer a biometria já estaria com a prova de vida", afirmou Moraes.

Na sequência, ele completou que teve conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que descartou que a biometria seja um problema.

"Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Elton [Leme], não é possível afirmar que eventuais filas sejam consequência da biometria, até porque [em] algumas zonas eleitorais, várias seções, já foi verificado aumento no número de eleitores, ou seja, menor número de abstenção", afirmou.