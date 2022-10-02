Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moraes diz que filas estão normais e que todos que forem às seções até 17h vão votar
Eleições 2022

Moraes diz que filas estão normais e que todos que forem às seções até 17h vão votar

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse que as filas para votação estão "dentro da normalidade"

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 16:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 16:01
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse que as filas para votação estão "dentro da normalidade" e que todos os eleitores que chegarem às seções até 17h vão conseguir votar.
"Como já prevíamos, a votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa. Eleitoras e eleitores se dirigindo normalmente às urnas", disse Moraes.
Longas filas se formam nas seções de votação no colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Longas filas se formam nas seções de votação no colégio Salesiano, em Jardim Camburi Crédito: Caroline Freitas
Moraes disse que há "alguma fila", mas afirmou que em tamanho normal. "Principalmente entre esse horário, como sempre ocorre, horário pré-almoço. Mas isso também dentro da normalidade", declarou o presidente do TSE.
Ele afirmou que todos os eleitores que chegarem até 17h nas seções vão conseguir votar. Quem estiver nesse horário na fila recebe uma senha para votar.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

"Quero evangelizar a política", diz Padre Kelmon ao votar em Salvador

Locais de votação têm filas no ES e eleitores relatam demora para votar

Brasileiros formam filas que dobram quarteirão para votar em Nova York

PF flagra 'santinhos' jogados nas ruas e leva 16 suspeitos para a delegacia no ES

Urnas eletrônicas apresentam problemas e precisam ser substituídas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados