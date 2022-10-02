Moraes diz que filas estão normais e que todos que forem às seções até 17h vão votar

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse que as filas para votação estão "dentro da normalidade" e que todos os eleitores que chegarem às seções até 17h vão conseguir votar.

"Como já prevíamos, a votação vem sendo realizada de maneira tranquila, harmoniosa. Eleitoras e eleitores se dirigindo normalmente às urnas", disse Moraes.

Longas filas se formam nas seções de votação no colégio Salesiano, em Jardim Camburi Crédito: Caroline Freitas

Moraes disse que há "alguma fila", mas afirmou que em tamanho normal. "Principalmente entre esse horário, como sempre ocorre, horário pré-almoço. Mas isso também dentro da normalidade", declarou o presidente do TSE.