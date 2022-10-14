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Eleições 2022

TV Gazeta entrevista candidatos ao governo do ES no segundo turno

Renato Casagrande e Manato serão entrevistados por Rafaela Marquezini, durante o ES1, na próxima semana, nos estúdios da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2022 às 15:22

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 15:22

Nos dias de 17 e 18 de outubro, o ES1 entrevistará os candidatos que disputam o segundo turno pelo governo do Espírito Santo. Rafaela Marquezini vai conduzir as entrevistas, ao vivo, direto dos estúdios da TV Gazeta, em Vitória.
A conversa com cada candidato será transmitida por TV Gazeta, g1 e Globoplay. As íntegras de todas as entrevistas também ficarão disponíveis no g1.
Renato Casagrande e Manato
Renato Casagrande será entrevistado na segunda-feira (17) e Manato, na terça (18) Crédito: Carlos Alberto Silva
Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL) aceitaram as regras e, até a publicação deste texto, haviam confirmado a participação nas entrevistas.
Cada um dos candidatos terá direito a 25 minutos de entrevista.
Um sorteio realizado em 10 de outubro com representantes dos partidos definiu as datas e a ordem das entrevistas.
  • A ordem das entrevistas ficou assim:
  • 17/10 (segunda-feira) - Renato Casagrande (PSB)
  • 18/10 (terça-feira) - Carlos Manato (PL)
Com informações do g1/ES.

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