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Eleições 2022

O que dizem os eleitores no bairro de Vitória em que Lula e Bolsonaro empataram

Candidatos à Presidência receberam, no local, exatamente a mesma quantidade de votos no primeiro turno: 1.416
Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

14 out 2022 às 07:57

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 07:57

Eleição 2022 está marcada pela polarização dos brasileiros entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Divisão que se intensificou com o resultado do primeiro turno, no qual o petista obteve 48,43% dos votos válidos e o atual presidente, 43,20%.
Essa polarização se repete no Espírito Santo, onde Bolsonaro teve 52,23% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 40,40% da preferência do eleitorado. Em Vitória, além de um placar apertado na relação de vitórias por bairros (24 para o atual presidente e 23 para o petista), os dois candidatos chegaram a empatar na quantidade de votos em um dos bairros: 1.416 para cada um.
Matéria sobre quem votou em Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso
 Lula e Bolsonaro empataram no número de votos no Parque Moscoso Crédito: Fernando Madeira
Essa situação curiosa foi registrada no Parque Moscoso. Para entender o que levou a tamanho equilíbrio no resultado das urnas, a reportagem foi até o bairro para ouvir o que pensam os eleitores da região em relação à disputa presidencial.
Um dos 1.416 votos recebidos por Lula no Parque Moscoso veio de Antônio Carlos Gomes. O vendedor ambulante, de 53 anos, citou as conquistas que teve nos anos de governo do petista, entre 2003 e 2010, quando conseguiu abrir um negócio próprio, como microempreendedor e teve direito a benefícios do INSS, além de ter comprado um carro zero. “Não tenho nada a reclamar do Lula. Foi um governo em que eu só tive prosperidade na vida”, afirma Antônio. 
Do outro lado, entre os 1.416 votos dados a Bolsonaro no bairro, esteve o de Altamira Francisca Neves. A aposentada, de 72 anos, disse que vai repetir o voto no presidente no segundo turno. "Nunca votei em Lula. Optei pelo Bolsonaro porque sou contra a liberação das drogas e a legalização do aborto", destaca Altamira.
Veja a seguir o que dizem eleitores de Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso.

O QUE DIZEM ELEITORES DE LULA NO PARQUE MOSCOSO

Erika Pirola, estudante eleitora de Lula
Erika Pirola, estudante Crédito: Carlos Alberto Silva
"Foi a primeira vez em que votei em Lula. E vou continuar votando no segundo turno. Voto nele porque é o melhor para o Brasil. Ele se preocupa com as camadas mais pobres da população. Não tem como votar no Bolsonaro. "
Erika Pirola - Estudante, 47 anos
Matéria sobre quem votou em Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso
Lourival Esperidião, professor Crédito: Fernando Madeira
"Sou professor. Sempre votei no Lula. Sei o que Lula fez pela educação e o que esse atual governo desfez"
Lourival Esperidião - Professor, 57 anos
Matéria sobre quem votou em Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso
Edson Ferreira, cineasta e ator Crédito: Fernando Madeira
"Meu voto sempre foi em Lula. Não moro em um bairro nobre. Senti na pele os impactos do governo Bolsonaro na minha região. Sou um cara preto e o racismo está muito entranhado no bolsonarismo. Não tem como eu ser a favor de um homem como esse."
Edson Ferreira - Ator e cineasta, 50 anos
José César Fernandes, professor aposentado eleitor de Lula
José César Fernandes, professor aposentado Crédito: Carlos Alberto Silva
"Desde que o PT foi criado, voto nele. O governo Lula foi maravilhoso para mim. Foi quando eu comprei carro zero. Não passei dificuldade."
José César Fernandes - Professor aposentado, 70 anos

O QUE DIZEM ELEITORES DE BOLSONARO NO PARQUE MOSCOSO

Matéria sobre quem votou em Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso
Marcelino, aposentado Crédito: Fernando Madeira
"Votei em Bolsonaro porque sou da direita e sempre fui da direita. Não acredito nesse pessoal da esquerda."
Marcelino (não disse o sobrenome) - Aposentado, 58 anos
Letiane Silva, empresária elelitora de Bolsonaro
Letiane Silva, empresária Crédito: Carlos Alberto Silva
"As duas opções – Lula e Bolsonaro – não eram as melhores, mas não quero que o PT volte a governar novamente. Minha opção vai continuar sendo o Bolsonaro."
Letiane Silva - Empresária, 29 anos
Sérgio Tomaz, portuário eleitor de Bolsonaro
Sérgio Tomaz, portuário Crédito: Carlos Allberto Silva
"Bolsonaro pegou uma pandemia de dois anos e ajudou todo mundo. Nunca votei na esquerda"
Sérgio Tomaz - Portuário, 50 anos
Renata Fonseca, professora eleitora de Bolsonaro
Renata Fonseca, professora Crédito: Carlos Alberto Silva
"Não é que eu seja Bolsonaro, sou totalmente anti-Lula e antiesquerda, por todo o mal que representam. Lula representa tudo de podre que existe. As crianças merecem um futuro melhor, sem ideologia de gênero e apologia ao crime"
Renata Fonseca - Professora

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