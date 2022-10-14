O que dizem os eleitores no bairro de Vitória em que Lula e Bolsonaro empataram

A Eleição 2022 está marcada pela polarização dos brasileiros entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Divisão que se intensificou com o resultado do primeiro turno, no qual o petista obteve 48,43% dos votos válidos e o atual presidente, 43,20%.
Essa polarização se repete no Espírito Santo, onde Bolsonaro teve 52,23% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 40,40% da preferência do eleitorado. Em Vitória, além de um placar apertado na relação de vitórias por bairros (24 para o atual presidente e 23 para o petista), os dois candidatos chegaram a empatar na quantidade de votos em um dos bairros: 1.416 para cada um.
Essa situação curiosa foi registrada no Parque Moscoso. Para entender o que levou a tamanho equilíbrio no resultado das urnas, a reportagem foi até o bairro para ouvir o que pensam os eleitores da região em relação à disputa presidencial.
Um dos 1.416 votos recebidos por Lula no Parque Moscoso veio de Antônio Carlos Gomes. O vendedor ambulante, de 53 anos, citou as conquistas que teve nos anos de governo do petista, entre 2003 e 2010, quando conseguiu abrir um negócio próprio, como microempreendedor e teve direito a benefícios do INSS, além de ter comprado um carro zero. “Não tenho nada a reclamar do Lula. Foi um governo em que eu só tive prosperidade na vida”, afirma Antônio.
Do outro lado, entre os 1.416 votos dados a Bolsonaro no bairro, esteve o de Altamira Francisca Neves. A aposentada, de 72 anos, disse que vai repetir o voto no presidente no segundo turno. "Nunca votei em Lula. Optei pelo Bolsonaro porque sou contra a liberação das drogas e a legalização do aborto", destaca Altamira.
Veja a seguir o que dizem eleitores de Lula e Bolsonaro no Parque Moscoso.
O QUE DIZEM ELEITORES DE LULA NO PARQUE MOSCOSO
"Foi a primeira vez em que votei em Lula. E vou continuar votando no segundo turno. Voto nele porque é o melhor para o Brasil. Ele se preocupa com as camadas mais pobres da população. Não tem como votar no Bolsonaro. "
"Sou professor. Sempre votei no Lula. Sei o que Lula fez pela educação e o que esse atual governo desfez"
"Meu voto sempre foi em Lula. Não moro em um bairro nobre. Senti na pele os impactos do governo Bolsonaro na minha região. Sou um cara preto e o racismo está muito entranhado no bolsonarismo. Não tem como eu ser a favor de um homem como esse."
"Desde que o PT foi criado, voto nele. O governo Lula foi maravilhoso para mim. Foi quando eu comprei carro zero. Não passei dificuldade."
O QUE DIZEM ELEITORES DE BOLSONARO NO PARQUE MOSCOSO
"Votei em Bolsonaro porque sou da direita e sempre fui da direita. Não acredito nesse pessoal da esquerda."
"As duas opções – Lula e Bolsonaro – não eram as melhores, mas não quero que o PT volte a governar novamente. Minha opção vai continuar sendo o Bolsonaro."
"Bolsonaro pegou uma pandemia de dois anos e ajudou todo mundo. Nunca votei na esquerda"
"Não é que eu seja Bolsonaro, sou totalmente anti-Lula e antiesquerda, por todo o mal que representam. Lula representa tudo de podre que existe. As crianças merecem um futuro melhor, sem ideologia de gênero e apologia ao crime"