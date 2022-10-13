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Eleições 2022

Bolsonaro ganhou em 24 bairros de Vitória e Lula em 23; em 1 houve empate

Bolsonaro venceu com folga ampla em algumas regiões da Capital no primeiro turno, chegando a conquistar o triplo ou dobro dos votos do candidato do PT; veja a lista com a votação por bairro

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:40

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 out 2022 às 19:40
Vista aérea de Vitória: lista de votação para governador por bairro
Vista aérea de Vitória: lista de votação para presidente por bairro Crédito: Luciney Araújo
Os eleitores da Capital do Espírito Santo tiveram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2022. Entre os candidatos que vão para o segundo turno, Bolsonaro foi o preferido em 24 bairros e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em 23 bairros. Em um bairro houve empate entre os dois candidatos.
Bolsonaro venceu com folga ampla em algumas regiões, chegando a conquistar o triplo dos votos do candidato do PT. É o caso da Ilha do Boi, onde Bolsonaro teve 603 votos e Lula 197. Na Praia do Canto, o candidato do PL teve mais que o dobro dos votos do petista, 6.821 contra 2.964. Situação inversa ocorreu no Romão, onde Lula recebeu 809 votos e Bolsonaro, 440.

Veja Também

Em Vila Velha, Bolsonaro venceu em 49 bairros; Lula em oito. Veja lista

Bolsonaro venceu em 41 bairros da Serra e Lula em 31; veja lista

Em Cariacica, Bolsonaro venceu em 41 bairros e Lula em 21; veja lista

Em alguns bairros, a diferença entre os dois primeiros colocados foi de apenas 1 voto. Na Vila Rubim, por exemplo, Lula teve 297 votos e Bolsonaro 296. Na Enseada do Suá, Lula teve 308 votos e Bolsonaro, 306. E houve empate no Parque Moscoso, com 1.416 para cada um dos candidatos a presidente.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo:

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Casagrande ganha em 55 bairros de Cariacica e Manato em 7; veja lista

Em Vila Velha, Casagrande venceu em 30 bairros e Manato em 27; veja lista

Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

Casagrande ou Manato? Para quem vai apoio de políticos e lideranças do ES

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