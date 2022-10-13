Bolsonaro ganhou em 24 bairros de Vitória e Lula em 23; em 1 houve empate

Os eleitores da Capital do Espírito Santo tiveram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2022. Entre os candidatos que vão para o segundo turno, Bolsonaro foi o preferido em 24 bairros e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu mais votos em 23 bairros. Em um bairro houve empate entre os dois candidatos.
Bolsonaro venceu com folga ampla em algumas regiões, chegando a conquistar o triplo dos votos do candidato do PT. É o caso da Ilha do Boi, onde Bolsonaro teve 603 votos e Lula 197. Na Praia do Canto, o candidato do PL teve mais que o dobro dos votos do petista, 6.821 contra 2.964. Situação inversa ocorreu no Romão, onde Lula recebeu 809 votos e Bolsonaro, 440.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo: