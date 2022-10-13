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Eleições 2022

Em Vila Velha, Bolsonaro venceu em 49 bairros; Lula em oito. Veja lista

Atual presidente teve mais votos em bairros nobre como Praia da Costa e Itapoã, enquanto o ex-presidente Lula foi preferido por moradores de bairros como Terra Vermelha e Barramares
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 out 2022 às 19:42

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:42

Vila Velha: votação para presidente por bairro
Vila Velha: votação para presidente por bairro Crédito: Edson Chagas/Arquivo Rede Gazeta
Das cidades da Grande Vitória, Vila Velha é a que teve mais bairros em que os moradores manifestaram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2022. Dos que passaram para o segundo turno, Bolsonaro foi o mais votado em 49 bairros, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve mais eleitores em 8.
Bolsonaro venceu com ampla vantagem em bairros do eleitorado de classe alta, chegando a conquistar mais que o dobro dos votos. Na Praia da Costa, Bolsonaro teve 9.812 votos e Lula 4.052. Em Itapoã, o atual presidente teve 10.391 eleitores e Lula 5.907.

Veja Também

Bolsonaro ganhou em 24 bairros de Vitória e Lula em 23; em 1 houve empate

Em Cariacica, Bolsonaro venceu em 41 bairros e Lula em 21; veja lista

Bolsonaro venceu em 41 bairros da Serra e Lula em 31; veja lista

Em Coqueiral de Itaparica, um dos bairros mais populosos da cidade, Bolsonaro venceu com 13.798 votos contra 7.974 de Lula.
Já o ex-presidente Lula foi preferência da maioria dos moradores de bairros como Barramares, Morada da Barra, Terra Vermelha e Ulysses Guimarães. 
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Casagrande ganha em 55 bairros de Cariacica e Manato em 7; veja lista

Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

Em Vila Velha, Casagrande venceu em 30 bairros e Manato em 27; veja lista

Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

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