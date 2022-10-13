Em Vila Velha, Bolsonaro venceu em 49 bairros; Lula em oito. Veja lista

Das cidades da Grande Vitória, Vila Velha é a que teve mais bairros em que os moradores manifestaram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2022. Dos que passaram para o segundo turno, Bolsonaro foi o mais votado em 49 bairros, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve mais eleitores em 8.
Em Coqueiral de Itaparica, um dos bairros mais populosos da cidade, Bolsonaro venceu com 13.798 votos contra 7.974 de Lula.
Já o ex-presidente Lula foi preferência da maioria dos moradores de bairros como Barramares, Morada da Barra, Terra Vermelha e Ulysses Guimarães.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.