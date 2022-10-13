Em Cariacica, Bolsonaro venceu em 41 bairros e Lula em 21; veja lista

Na votação presidencial no primeiro turno, eleitores de 41 bairros de Cariacica tiveram preferência em reeleger o presidente Jair Bolsonaro
(PL). Já em outros 21 bairros da cidade o mais votado foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).
Embora Bolsonaro tenha sido preferido por quase o dobro de bairros na cidade, a disputa foi mais equilibrada que em municípios como Vila Velha e Vitória, onde alguns bairros chegaram a registrar até o triplo de votos no atual presidente contra os de Lula
.
Em Campo Grande, por exemplo, Bolsonaro teve ampla vantagem, recebendo 6.235 votos, contra 3.649 de Lula
. Em Vila Capixaba foram 3.073 eleitores de Bolsonaro contra 1.931 de Lula
.
Em alguns bairros a votação foi mais equilibrada. Em Campo Verde, Bolsonaro teve 1.588 contra 1.573 de Lula
. Já em Porto de Cariacica, Lula
recebeu 1.803 votos enquanto o atual presidente foi escolha de 1.786 moradores.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.