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Eleições 2022

Em Cariacica, Bolsonaro venceu em 41 bairros e Lula em 21; veja lista

Embora Bolsonaro tenha sido preferido por quase o dobro de bairros na cidade, a disputa foi mais equilibrada que em municípios como Vila Velha e Vitória

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:45

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 out 2022 às 19:45
Orla de Cariacica
Orla de Cariacica: votação por bairro pra presidente Crédito: Carlos Alberto Silva
Na votação presidencial no primeiro turno, eleitores de 41 bairros de Cariacica tiveram preferência em reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL). Já em outros 21 bairros da cidade o mais votado foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Embora Bolsonaro tenha sido preferido por quase o dobro de bairros na cidade, a disputa foi mais equilibrada que em municípios como Vila Velha e Vitória, onde alguns bairros chegaram a registrar até o triplo de votos no atual presidente contra os de Lula.

Veja Também

Bolsonaro ganhou em 24 bairros de Vitória e Lula em 23; em 1 houve empate

Em Vila Velha, Bolsonaro venceu em 49 bairros; Lula em oito. Veja lista

Bolsonaro venceu em 41 bairros da Serra e Lula em 31; veja lista

Em Campo Grande, por exemplo, Bolsonaro teve ampla vantagem, recebendo 6.235 votos, contra 3.649 de Lula. Em Vila Capixaba foram 3.073 eleitores de Bolsonaro contra 1.931 de Lula.
Em alguns bairros a votação foi mais equilibrada. Em Campo Verde, Bolsonaro teve 1.588 contra 1.573 de Lula. Já em Porto de Cariacica, Lula recebeu 1.803 votos enquanto o atual presidente foi escolha de 1.786 moradores.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Casagrande ganha em 55 bairros de Cariacica e Manato em 7; veja lista

Em Vila Velha, Casagrande venceu em 30 bairros e Manato em 27; veja lista

Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

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