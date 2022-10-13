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Eleições 2022

Bolsonaro venceu em 41 bairros da Serra e Lula em 31; veja lista

Na Serra, comparando com outros municípios, a disputa ficou um pouco mais equilibrada entre os dois candidatos que passaram para o segundo turno

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:50

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

13 out 2022 às 19:50
Vista aérea da Serra
Vista aérea da Serra: votação para presidente por bairro Crédito: Luciney Araújo
Dos 72 bairros da Serra, os eleitores de 41 deles tiveram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto os moradores de 31 bairros optaram por escolher o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A disputa na cidade foi mais equilibrada do que em Vila Velha, cidade onde 49 bairros optaram por Bolsonaro, contra 8 que votaram mais em Lula. Vitória teve o maior equilíbrio na votação, com Bolsonaro ganhando em 24 bairros, Lula em 23, e houve empate em um.

Veja Também

Em Vila Velha, Bolsonaro venceu em 49 bairros; Lula em oito. Veja lista

Bolsonaro ganhou em 24 bairros de Vitória e Lula em 23; em 1 houve empate

Em Cariacica, Bolsonaro venceu em 41 bairros e Lula em 21; veja lista

Na Serra, comparando com outros municípios, a disputa entre os candidatos ficou um pouco mais equilibrada entre os dois candidatos que passaram para o segundo turno. No Parque Residencial Laranjeiras, Bolsonaro teve 2.442 votos enquanto Lula recebeu 1.609. Em Barcelona, Bolsonaro foi escolha de 4.468 eleitores, enquanto 3.366 optaram por Lula.
Na outra ponta, a maioria do eleitorado de Novo Horizonte optou por Lula, que recebeu 3.975 votos contra 3.391 de Bolsonaro. Nova Almeida também teve mais votos em Lula, que recebeu 2.889 votos contra 2.661 votos do atual presidente.
Em alguns bairros a votação foi mais equilibrada. Em Feu Rosa, por exemplo, 7.271 votaram em Lula e Bolsonaro foi escolha de 7.216 eleitores. Em Carapebus, Bolsonaro recebeu 904 votos e Bolsonaro 887.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2022

Veja votos para Senado por bairros de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Casagrande ganha em 55 bairros de Cariacica e Manato em 7; veja lista

Em Vitória, Casagrande venceu em 45 bairros e Manato em 3; veja lista

Casagrande ganhou em 69 bairros da Serra e Manato em 3; veja lista

Em Vila Velha, Casagrande venceu em 30 bairros e Manato em 27; veja lista

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