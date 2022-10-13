Bolsonaro venceu em 41 bairros da Serra e Lula em 31; veja lista

Dos 72 bairros da Serra, os eleitores de 41 deles tiveram preferência na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto os moradores de 31 bairros optaram por escolher o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na Serra, comparando com outros municípios, a disputa entre os candidatos ficou um pouco mais equilibrada entre os dois candidatos que passaram para o segundo turno. No Parque Residencial Laranjeiras, Bolsonaro teve 2.442 votos enquanto Lula recebeu 1.609. Em Barcelona, Bolsonaro foi escolha de 4.468 eleitores, enquanto 3.366 optaram por Lula.
Em alguns bairros a votação foi mais equilibrada. Em Feu Rosa, por exemplo, 7.271 votaram em Lula e Bolsonaro foi escolha de 7.216 eleitores. Em Carapebus, Bolsonaro recebeu 904 votos e Bolsonaro 887.
Os dados referem-se à apuração registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral do Espírito Santo (TSE). É importante frisar que não constam todos os bairros do município, mas apenas aqueles em que há seção de votação. Confira a votação por bairro na lista abaixo.