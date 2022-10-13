Candidatos ainda têm tempo para declarar gastos de campanha Crédito: Freepik

Os candidatos que participaram das eleições no Espírito Santo chegaram a gastar até R$ 1 mil do dinheiro da campanha por cada voto recebido. Em contrapartida, o voto “mais barato" das eleições de 2022 custou apenas R$ 0,07.

Levantamento feito por A Gazeta comparou o valor que os candidatos gastaram nas campanhas durante o período eleitoral com a quantidade de votos que receberam no último dia 2 de outubro.

Your browser does not support the audio element. Gasto de campanha: custo por voto dos candidatos do ES foi de R$ 0,11 a R$ 1 mil

Os dados foram extraídos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última segunda-feira (10). Como os candidatos têm até 30 dias após a data da eleição para fazer a prestação de contas definitiva, esses valores ainda podem mudar.

Os dados mostram que nem sempre ter mais dinheiro se traduz diretamente em mais votos. Entre os 100 maiores gastos proporcionais de campanha, ninguém conseguiu se eleger.

Até o momento, a candidata a deputada estadual da Rede Renata Nunes detém o primeiro lugar entre os votos mais caros. Ela declarou à Justiça Eleitoral ter gasto R$ 87 mil durante a campanha, mas só obteve 80 votos. Dessa forma, cada um saiu por R$ 1.093,54.

Renata foi candidata à prefeita de Colatina em 2020 pelo PL. Na ocasião, recebeu 2,4 mil votos.

O eleito com o valor mais alto por voto é o deputado federal e então candidato à reeleição Amaro Neto (Republicanos). Ele contratou R$ 2,5 milhões em despesa de campanha e recebeu cerca de 52 mil votos. Dessa forma, cada voto custou R$ 48,23.

Já na outra ponta da tabela de eleitos há Lucas Polese (PL). Até a última sexta-feira (7) ele havia declarado um gasto de R$ 3,2 mil. Com quase 30 mil votos, R$ 0,11 cada um, ele conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

É importante ressaltar que 197 dos cerca de 700 candidatos no ES ainda não declararam nenhuma despesa de campanha.

É o caso dos postulantes ao Senado Antônio Bungenstab (PRTB), Carone (Agir) e Nelson Junior (Avante). Entre os candidatos a senador que declararam os gastos ao TSE, o maior gasto por voto foi o do Coronel Lugato, que foi de R$ 10.

Magno Malta (PL), que obteve o maior número de votos e foi eleito para o Senado, teve a segunda campanha mais barata, proporcionalmente, entre os candidatos ao mesmo cargo. Ele gastou R$ 1,8 milhão e, com 821 mil votos, cada um custou R$ 2,23.

Já Rose de Freitas (MDB), que ficou em segundo lugar, com 747 mil votos, declarou quase R$ 4 milhões em despesas, o que resultou em um custo de R$ 5,26 por voto, mais que o dobro de Magno.

GOVERNO DO ES

Entre os candidatos ao governo do Espírito Santo, o secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo) foi quem mais gastou proporcionalmente ao número de votos, com cada um dos 15.786 votos saindo por R$ 22,21. Em seguida vem Audifax (Rede), com um valor de R$ 17,21 por voto.

Entre os nomes que foram para o segundo turno, os gastos de campanha de Casagrande foram seis vezes maiores do que os de Manato (PL), o que refletiu no valor por voto.