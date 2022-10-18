Manato diz que, se eleito, vai se vestir de PM para valorizar a categoria

Em entrevista à TV Gazeta na tarde desta terça-feira (18), o candidato Manato (PL), que disputa o governo do Espírito Santo no segundo turno contra Renato Casagrande (PSB), fez uma promessa inusitada.
Ele disse, "em primeira mão", que, se eleito, vai mandar fazer "uniformes" de policial militar e de bombeiro militar para si mesmo. Pretende usar as "fardas" em eventos das corporações.
Manato não é militar, é médico e ex-deputado federal. O governador do estado é o comandante em chefe da PM.
Ele avalia que usar roupas inspiradas nos militares é uma forma de valorizar as carreiras. A jornalista Rafaela Marquezini havia perguntado sobre propostas na área da Segurança Pública.
Manato também prometeu fazer concursos para repor o efetivo e conceder reajustes, sem informar o percentual.
Há um concurso em andamento para soldado com mil vagas. As provas foram realizadas em setembro de 2022.
Casagrande, por sua vez, já prometeu fazer seleções anuais para a Polícia Militar
. E concedeu reajustes à categoria cujos representantes afirmam, no entanto, que o chefe do Executivo estadual "não cumpriu acordos".