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Eleições 2022

Do Psol a bolsonaristas: os apoios de Casagrande

Candidato do PSB já tinha uma ampla aliança no primeiro turno. No segundo, entretanto, surgiram algumas surpresas

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 02:10

Públicado em 

19 out 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Capitã Estéfane, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Renato Casagrande, Luciano Rezende e João Coser
Capitã Estéfane, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Renato Casagrande, Luciano Rezende e João Coser Crédito: Hélio Filho
Desde o primeiro turno, o palanque do governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, já era, digamos, heterodoxo.
Na coligação do socialista está o PT do ex-presidente Lula e o PP, que apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
No segundo turno, essa salada mista ficou ainda mais evidente.
Aliados de Casagrande que não haviam declarado voto na corrida pelo Palácio do Planalto ou os que fizeram isso, mas de forma discreta, explicitaram seus apoios. Via de regra, estão com Bolsonaro.
O movimento BolsoGrande abarca, por exemplo, os deputados federais eleitos Gilson Daniel e Victor Linhalis, ambos do Podemos, o deputado federal reeleito Da Vitória (PP) e a deputada federal não reeleita Lauriete (PSC).
No horário eleitoral do candidato do PSB apareceram na TV, em sequência, o senador Marcos do Val (Podemos), outro simpatizante do presidente da República, e a vereadora de Vitória Camila Valadão, eleita deputada estadual pelo PSol que, no segundo turno, está com Casagrande.

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Há divisão na Prefeitura da Capital. A vice-prefeita, Capitã Estéfane (Patriota), declarou, surpreendentemente, voto em Casagrande. O prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), é opositor do governador.
A capitã e Pazolini estão afastados politicamente e esse é mais um sintoma.
A vice é eleitora de Bolsonaro.
Em Cariacica, ocorreu o contrário. O prefeito, Euclério Sampaio (União Brasil), é aliado de primeira hora de Casagrande. Já a vice, Enfermeira Edna (Patriota), subiu no palanque do adversário do socialista, Manato (PL).
Aliás, Euclério é outro adepto do voto BolsoGrande, ou CasaNaro.
Tenente Andresa, que foi vice na chapa do ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos no primeiro turno, seguiu o mesmo caminho. Audifax apoia Manato.
A estratégia da campanha de Casagrande é reforçar que o eleitor pode fazer exatamente o mesmo movimento tranquilamente: votar para reeleger o atual governador e o atual presidente.
O socialista já declarou voto em Lula, mas não se engaja na campanha do petista.
A maior parte do eleitorado do Espírito Santo, 52%, votou em Bolsonaro no primeiro turno.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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