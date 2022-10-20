Pazolini e as eleições de 2024 para a Prefeitura de Vitória

Prefeito Lorenzo Pazolini deve tentar a reeleição em 2024.Crédito: Divulgação/Jansen Lube/PMV
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o grupo político que o cerca, formado, basicamente, por integrantes do Republicanos, partido ao qual ele é filiado, tem planos de se consolidar politicamente no Espírito Santo. E deu passos em direção a isso nas eleições de 2020.
A própria ascensão de Pazolini, delegado da Polícia Civil, foi uma conquista. O partido elegeu, ao todo, na ocasião, 10 chefes de Executivos municipais, perdeu apenas para o PSB do governador Renato Casagrande, que alcançou 13.
Na Assembleia, Iriny Lopes (PT) não vai mais ser estrela solitária. O ex-prefeito João Coser (PT) também foi eleito.
AS VITÓRIAS E DERROTAS DE PAZOLINI
Em 2022, o prefeito de Vitória apoiou, com entusiasmo e muita presença, Erick para o Senado.
Nem na própria Capital o presidente da Assembleia foi o mais votado. O pódio coube a Rose de Freitas (MDB). No estado, o vencedor foi Magno Malta (PL).
Pazolini apareceu no horário eleitoral pedindo votos para o vereador de Vitória Denninho (União Brasil), que foi eleito deputado estadual.
No Republicanos, quem mais contou com a máquina da prefeitura foram Devanir, candidato a deputado federal, e o vereador de Vitória Leandro Piquet, candidato a estadual. Os dois não foram bem sucedidos.
Denninho e Lorenzo Pazolini no horário eleitoralCrédito: Reprodução
APOIOS A MANATO
Integrantes ou ex-integrantes da gestão municipal já declararam apoio a Manato no segundo turno, como o ex-secretário de Desenvolvimento da Cidade Marcelo Oliveira e o subsecretário de Relações Institucionais, Kauê Oliveira.
O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo), que disputou o Palácio Anchieta e teve 0,73% dos votos no primeiro turno, também está com o candidato do PL. Aliás, foi até anunciado como eventual secretário estadual da Fazenda.
Em tempo: sempre que menciono isso, algum leitor manda e-mail para dizer que o apoio da capitã da PM se deu porque a irmã dela tem um cargo comissionado no governo estadual.
O Portal da Transparência, entretanto, mostra que a irmã da militar ficou no cargo, lotada na Vice-governadoria, apenas de abril a setembro de 2021. A partir de outubro do ano passado ela virou soldado da Polícia Militar, após ser aprovada em concurso, como a coluna já registrou.
ISOLAMENTO
Pessoas com as quais a coluna conversou, entre aliados e críticos de Pazolini, avaliam que o prefeito está meio isolado politicamente, devido a um "perfil centralizador" e à falta de traquejo político.
Um deles deixou escapar, entretanto, que há desconforto por cargos comissionados não preenchidos na prefeitura. Esses cargos, via de regra, são usados como moeda em troca de apoio.
E Pazolini não está exercitando muito a tática, o que ética e até tecnicamente falando, é louvável. Mas tem um preço.
Outro problema é que Pazolini não tem muitos aliados fora do Republicanos. Os mais próximos a ele são o presidente estadual do partido, Roberto Carneiro, e Erick Musso.
E tem gente que reclama de "fogo amigo". Ex-secretário de Segurança Urbana, o delegado Ícaro Ruginski, por exemplo, desistiu de disputar as eleições para deputado federal.
Em julho, ele divulgou uma carta explicando os motivos e, sem citar nomes, revelou o que foi interpretado como decepção com o prefeito, por falta de apoio. Ícaro e Pazolini são amigos há tempos.
Armandinho vai assumir o comando do Legislativo em 2023. A eleição dele não passou por articulação da prefeitura. A base aliada votou no vereador, mas sem a digital do chefe do Executivo.
O episódio em que um orçamento da Câmara inflado para 2023 chegou à prefeitura chama a atenção. Como a coluna registrou, Pazolini tornou pública a iniciativa da Casa que, nos bastidores, já sofre a influência de Armandinho.
Pressionada, a Câmara elaborou outro orçamento, mais enxuto, e creditou o envio do primeiro texto como "um erro técnico".
Isso não quer dizer que Armandinho vá ser oposição a Pazolini. O prefeito tem ampla base na Câmara. É esperar para ver.
OUTROS POSSÍVEIS CANDIDATOS
Além de Assumção, ou Gilvan, a bolsa de apostas sobre quem vai disputar a Prefeitura de Vitória em 2024 já recebe lances.
Os deputados estaduais eleitos João Coser (PT), Camila Valadão (PSol) e Mazinho dos Anjos (PSDB) são lembrados.
Gandini (Cidadania), reeleito para a Assembleia, também. E há quem cite até Denninho, hoje aliado do prefeito.
COM A PALAVRA, PAZOLINI
A coluna tentou falar com o prefeito de Vitória nesta quarta-feira (19), diretamente e via assessoria de imprensa. Não houve retorno.
NOVO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA
No lugar de Ícaro Ruginski, exonerado apesar de não ter disputado as eleições, quem passou a responder pela Secretaria de Segurança Urbana de Vitória foi o tenente-coronel da Polícia Militar Paolo Quintino de Lima.
Em setembro, a prefeitura anunciou que o novo secretário seria o então superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Amarílio Boni.
Enquanto ele se licenciava da PRF, o comandante da Guarda Municipal, Fábio Rebello Alves, assumiu a pasta interinamente.
Nesta quarta foi publicada a nomeação de Boni como secretário.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.