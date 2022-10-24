Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Candidato ao governo do ES quer garantir o voto BolsoNato

Renato Casagrande busca votos de bolsonaristas, mas Manato aperta o cerco

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 17:38

Públicado em 

24 out 2022 às 17:38
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sabatina com Manato, candidato ao Governo do ES
Manato, candidato ao governo do Espírito Santo, em entrevista para A Gazeta e Rádio CBN Vitória Crédito: Fernando Madeira
Candidato ao governo do Espírito Santo, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atribui o fato de ter ido ao segundo turno contra o governador Renato Casagrande (PSB) a uma série de motivos, mas admite que o fator Bolsonaro pesou. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), é candidato à reeleição e, no estado, recebeu 52% dos votos válidos. O candidato local do PL ficou bem aquém, com 38,48%, mas ainda assim saiu fortalecido politicamente ao levar a disputa à segunda etapa.
"Eu sabia que o voto de Bolsonaro era Manato (...) Eu sempre fui (apoiador de Bolsonaro) na maré vazante ou na enchente", afirmou, nesta segunda-feira (24), em entrevista a A Gazeta e à Rádio CBN Vitória.
Antes de a entrevista começar a ser transmitida, em conversa informal com a âncora da CBN Fernanda Queiroz e os colunistas Abdo Filho e Leonel Ximenes, além desta que vos escreve, Manato comentou que nas ruas as pessoas o abraçam "como se estivessem abraçando Bolsonaro".
Já na entrevista ao vivo ele descreveu que trata-se de "um projeto nacional", devido ao fato de também apoiar pilares que ele diz serem os do atual governo federal: compromisso com meriitocracia, combate à corrupção e liberdade econômica.
Aqui temos algumas incongruências. Em relação à meritocracia, o governo Bolsonaro loteou cargos ao Centrão. No Espírito Santo, por exemplo, o responsável pela Superintendência da Funasa (Fundação Nacional de Saúde), é um especialista em cachaça indicado pelo deputado federal Neucimar Fraga (PP).
Quanto ao combate à corrupção, as suspeitas que pesam sobre o próprio governo Bolsonaro são varridas para baixo do tapete pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, aliado do presidente. Em geral, houve redução das investigações sobre corrupção.
E o ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou que Bolsonaro "mentiu quando disse que era a favor da Lava Jato" e tentou interferir na Polícia Federal. Em janeiro deste ano Moro disse que "assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério".
Moro mudou de atitude no segundo turno, até serviu como assessor do presidente da República durante debate realizado na Band, o que arranhou ainda mais a imagem do ex-juiz, eleito senador pelo Paraná.

Veja Também

"Nunca tive reunião com Roberto Jefferson", afirma Manato

Damares e Michelle Bolsonaro reforçam "guerra espiritual" no ES

A coluna quis saber, na entrevista, se Manato se compromete, caso eleito, a manter o Espírito Santo como o mais transparente do Brasil. O governo Bolsonaro é mais conhecido por impor sigilo de 100 anos sobre informações de interesse público.
"No meu (governo) aqui vai ser tudo transparente, on-line, e se não botar vão ter problema comigo", respondeu o candidato ao Palácio Anchieta. Ele acusou o governo Casagrande de ser "transparente no Power Point".
Quem colocou o estado em primeiro lugar, entretanto, foram instituições como a Transparência Internacional.
"Quero esse negócio, não. Cartão corporativo para comprar o quê? Tem que saber o que é para comprar", complementou, ao ser lembrado de mais uma coisa sobre a qual Bolsonaro restringe a transparência. No governo estadual, esses gastos estão no Portal da Transparência.
A ESTRATÉGIA
No segundo turno, Manato passou a se associar mais à imagem de Bolsonaro e a frisar que o número de urna dos dois é o mesmo. O senador eleito Magno Malta (PL), outro bolsonarista, reforçou a campanha do candidato ao governo.
Agora, ele tem cinco minutos no horário eleitoral, o mesmo que Casagrande.
Assim, tem mais tempo para se apresentar ao eleitor. Manato nunca ocupou um cargo de destaque no Executivo, nunca foi prefeito, por exemplo. Mas já foi secretário municipal, diretor de hospitais e deputado federal por quatro mandatos.
Casagrande, por sua vez, ciente que os bolsonaristas são maioria, tem estimulado ou ao menos deixado claro que não seria um problema se o eleitor votasse nele para governador e em Bolsonaro para presidente.
O socialista declarou voto no ex-presidente Lula (PT), mas vários de seus apoiadores adotaram o voto BolsoGrande, ou CasaNaro.
Manato quer garantir o voto BolsoNato.
PAULO HARTUNG
A coluna já registrou que o ex-governador Paulo Hartung não declarou voto no segundo turno, nem para candidato a presidente da República nem na disputa pelo Palácio Anchieta.
No palanque de Manato, entretanto, estão pessoas ligadas ao ex-governador, como o empresário Aridelmo Teixeira, o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos.
"Não tenho ligação nenhuma com Paulo Hartung. Respeito ele como ex-governador, foi importante para o estado. Ele tem uma política contra o nosso presidente, já mostrou várias vezes que não apoia o nosso presidente. Agora, eu não posso culpar uma pessoa que teve alguma relação (com Hartung). Tem pessoas que vão estar no nosso governo que podem ser amigos de João, de Luiz e de Maria, mas a caneta é Manato. Quem vai dar a palavra final é Manato", garantiu o próprio.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Marina Silva vem ao ES em campanha por Lula

Primeiro turno mostrou que cantar vitória antes da hora é autoengano

Chamada de "Rainha dos baixinhos", Damares diz que Bolsonaro merece o Nobel da Paz

"Não podemos permitir que nosso estado retroceda", dizem bispos do ES em carta

De Assumção a hartunguistas: os apoios de Manato

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Jair Bolsonaro Renato Casagrande Eleições 2022 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados