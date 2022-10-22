Marina Silva vem ao ES em campanha por Lula

Ex-ministra Marina Silva e ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

A ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva (Rede) vem ao Espírito Santo na próxima quinta-feira (27) em campanha pelo ex-presidente Lula (PT), que disputa a Presidência da República contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ela, que é o principal nome da Rede, tem percorrido os estados pedindo votos para o petista, apesar da campanha agressiva que o PT moveu contra Marina em 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff (PT) foi reeleita para comandar o Palácio do Planalto.

Nesta sexta-feira (21), por exemplo, a redista esteve ao lado de Lula e da senadora Simone Tebet (MDB), outra apoiadora do ex-presidente, em Minas Gerais.

De acordo com o coordenador da campanha de Lula no estado, Genivaldo Lievore (PT), aqui vem apenas Marina. A agenda com os eventos dos quais ela deve participar está em elaboração.

A redista é evangélica, da Assembleia de Deus. A campanha de 2022 adquiriu contornos religiosos jamais vistos. Entre os evangélicos, Bolsonaro leva vantagem. Entre os católicos, Lula se sai melhor.

"A Marina fala para um público fora da bolha. Os evangélicos estão muito instrumentalizados", afirmou Lievore.

A ex-ministra critica o uso da religião no pleito.

As duas reforçaram o mote da campanha do presidente, de que a eleição, na verdade, é uma "guerra espiritual".

Michelle e Damares protagonizaram o evento "Mulheres com Bolsonaro". Ele precisa conquistar mais votos entre as eleitoras.

Marina vem também de olho nesse público.

No primeiro turno, o presidente recebeu 52,23% dos votos e o petista, 40,40% no estado. Lievore avalia que Bolsonaro "parou de crecer", já que a diferença entre os dois permanece a mesma, de 12 pontos percentuais.

Michelle e Damares apoiaram também o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que disputa o Palácio Anchieta como "o governador do Bolsonaro". Ele esteve ao lado das duas no evento Mulheres com Bolsonaro.

O adversário dele, o governador Renato Casagrande (PSB), já declarou voto em Lula , mas não participa ativamente da campanha do petista. Aliás, adota a estratégia de atrair os eleitores de Bolsonaro, considerando que eles são a maioria no Espírito Santo.

A Rede, federada com o PSol, apoia a reeleição do governador, assim como o PP que, nacionalmente, está com Bolsonaro.