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Eleições 2022

Marina Silva vem ao ES em campanha por Lula

Ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo declarou apoio ao ex-presidente contra Bolsonaro

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 09:56

Públicado em 

22 out 2022 às 09:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-ministra Marina Silva e ex-presidente Lula
Ex-ministra Marina Silva e ex-presidente Lula Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação
A ex-ministra e deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva (Rede) vem ao Espírito Santo na próxima quinta-feira (27) em campanha pelo ex-presidente Lula (PT), que disputa a Presidência da República contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Ela, que é o principal nome da Rede, tem percorrido os estados pedindo votos para o petista, apesar da campanha agressiva que o PT moveu contra Marina em 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff (PT) foi reeleita para comandar o Palácio do Planalto.
Nesta sexta-feira (21), por exemplo, a redista esteve ao lado de Lula e da senadora Simone Tebet (MDB), outra apoiadora do ex-presidente, em Minas Gerais. 
De acordo com o coordenador da campanha de Lula no estado, Genivaldo Lievore (PT), aqui vem apenas Marina. A agenda com os eventos dos quais ela deve participar está em elaboração.
A redista é evangélica, da Assembleia de Deus. A campanha de 2022 adquiriu contornos religiosos jamais vistos. Entre os evangélicos, Bolsonaro leva vantagem. Entre os católicos, Lula se sai melhor.
"A Marina fala para um público fora da bolha. Os evangélicos estão muito instrumentalizados", afirmou Lievore.
A ex-ministra critica o uso da religião no pleito.
Na sexta, enquanto Marina pedia votos para Lula no estado vizinho, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e a ex-ministra Damares Alves (Republicanos), eleita senadora pelo Distrito Federal, estavam no Espírito Santo por Bolsonaro.
As duas reforçaram o mote da campanha do presidente, de que a eleição, na verdade, é uma "guerra espiritual".
Michelle e Damares protagonizaram o evento "Mulheres com Bolsonaro". Ele precisa conquistar mais votos entre as eleitoras.
Marina vem também de olho nesse público.
De acordo com pesquisa Ipec divulgada nesta sexta, Bolsonaro tem 56% das intenções de voto, considerando os votos válidos, no Espírito Santo. Lula, 44%.
No primeiro turno, o presidente recebeu 52,23% dos votos e o petista, 40,40% no estado. Lievore avalia que Bolsonaro "parou de crecer", já que a diferença entre os dois permanece a mesma, de 12 pontos percentuais.

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Michelle e Damares apoiaram também o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que disputa o Palácio Anchieta como "o governador do Bolsonaro". Ele esteve ao lado das duas no evento Mulheres com Bolsonaro. 
O adversário dele, o governador Renato Casagrande (PSB), já declarou voto em Lula, mas não participa ativamente da campanha do petista. Aliás, adota a estratégia de atrair os eleitores de Bolsonaro, considerando que eles são a maioria no Espírito Santo.
A Rede, federada com o PSol, apoia a reeleição do governador, assim como o PP que, nacionalmente, está com Bolsonaro.
Lievore disse que ainda vai conversar com a campanha do socialista para saber como seria a participação do candidato do PSB na agenda de Marina.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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