Chamada de "Rainha dos baixinhos", Damares diz que Bolsonaro merece o Nobel da Paz

Às vésperas do segundo turno, ex-ministra e senadora eleita do DF Damares Alves discursa em evento "Mulheres com Bolsonaro", em Vitória Crédito: Vitor Jubini/AG

A ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos), senadora eleita pelo Distrito Federal, fez uma rápida passagem por Vitória, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (21).

Ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, ela protagonizou o evento "Mulheres com Bolsonaro" , que busca multiplicar o voto feminino e garantir a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O ato serviu também para reforçar o palanque do ex-deputado federal Carlos Manato (PL), que disputa o governo do estado.

Em discurso à plateia, formada por bolsonaristas, homens e mulheres, e algumas crianças, Damares narrou o que considera feitos do governo federal.

“O número de crianças assassinadas no Brasil em três anos e meio caiu 53%. Recorde mundial! Isso já daria a Bolsonaro o prêmio Nobel da Paz. Mas ele ainda acha pouco. ‘Eu quero erradicar a violência contra crianças e adolescentes no Brasil’. Bolsonaro fez! Bolsonaro faz!”, afirmou a ex-ministra.

Damares foi apresentada por Karla Malta, filha do senador eleito Magno Malta (PL), como a autora da frase "meninos vestem azul e meninas vestem rosa". A maioria do público, independentemente do gênero, vestia, na verdade, verde e amarelo.

Já Celina Leão (PP), deputada federal e vice-governadora eleita do Distrito Federal, afirmou que o título de "rainha dos baixinhos" cabe a Damares e não à apresentadora Xuxa, que é a que ostenta o apelido. Xuxa foi vítima de abuso sexual na infância e adolescência e, em um vídeo emocionado, e sério, postou-se contra Bolsonaro nestas eleições.

A senadora eleita, por sua vez. disse que Bolsonaro é "o presidente das crianças". A principal bandeira de Damares é o combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O próprio presidente foi lançado ao centro de uma polêmica após afirmar que "pintou um clima" entre ele e meninas venezuelanas de "14,15 anos", que se arrumaram "para ganhar a vida", nas palavras do próprio Bolsonaro. A declaração foi dada em uma entrevista em que ele criticava o governo do ditador Nicolás Maduro.

Damares e Michelle foram chamadas a apagar o incêndio. Depois, em vídeo, o presidente pediu desculpas pelo "mal-entendido". As meninas não estavam se prostituindo, como ele sugeriu. O "pintou o clima" continua sem explicação.

A ex-ministra também foi questionada, recentemente, devido a afirmações, sem provas, de que crianças são traficadas em Marajó, no Pará. Segundo ela, os dentes dessas crianças são arrancados para facilitar o sexo oral e até a alimentação delas é alterada para facilitar o sexo anal. Damares disse isso durante culto em uma igreja. Entre os fiéis havia crianças.

Inicialmente, a ex-ministra disse que tinha provas do caso. Instada a apresentá-las, afirmou que são histórias que ela "ouviu nas ruas".

Nesta sexta, em Vitória, a senadora eleita disse que o ex-presidente Lula (PT) duvida que haja abuso sexual no Brasil. Provavelmente, ela se referia, de forma distorcida, ao suposto episódio de Marajó.