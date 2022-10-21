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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 51% das intenções de voto no ES e Lula, 41%

Na disputa do segundo turno para presidente, 4% dos eleitores estão indecisos no Estado, enquanto outros 4% têm a intenção de votar em branco ou nulo

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 19:17

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

21 out 2022 às 19:17
Bolsonaro e Lula disputam segundo turno para presidente da República
Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno para presidente da República Crédito: Arte: Geraldo Neto
A primeira pesquisa eleitoral no segundo turno, realizada pelo Ipec a pedido da TV Gazeta, mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na liderança da preferência do eleitorado na disputa presidencial, com  51% das intenções de votos no Espírito Santo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 41% das menções. 
Na pesquisa estimulada — quando são apresentados os nomes dos candidatos — divulgada nesta sexta-feira (21), 4% dos eleitores aparecem como indecisos, enquanto outros 4% têm a intenção de anular ou votar em branco no próximo dia 30, data do segundo turno das eleições 2022
Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 51% das intenções de voto no ES e Lula, 41%
A margem de erro estimada da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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VOTOS VÁLIDOS

Considerando somente os votos válidos, que excluem as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, a vantagem de Bolsonaro sobre Lula se mostra ainda maior no Estado. O atual presidente do país registrou 56% na pesquisa, enquanto o ex-presidente recebeu 44% das intenções de voto.
Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para a totalização dos resultados, contabilizando apenas os eleitores que comparecem para votar e efetivamente votam em algum candidato, ou seja, não anulam nem votam em branco.

ESPONTÂNEA

Já na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é informado sobre os nomes dos concorrentes, houve uma pequena oscilação. Jair Bolsonaro obteve 50% das intenções e Lula, 40%. O resultado mostra que a diferença entre as duas candidaturas é de 10 pontos percentuais nos dois tipos de consulta. 
Entre os entrevistados, 7% não souberam responder a pesquisa espontânea, enquanto brancos e nulos somam 4%.  A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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