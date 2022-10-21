Pesquisa Ipec: Bolsonaro tem 51% das intenções de voto no ES e Lula, 41%

A primeira pesquisa eleitoral no segundo turno, realizada pelo Ipec
a pedido da TV Gazeta
, mostra o presidente Jair Bolsonaro
(PL) na liderança da preferência do eleitorado na disputa presidencial, com 51% das intenções de votos no Espírito Santo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) obteve 41% das menções.
Na pesquisa estimulada — quando são apresentados os nomes dos candidatos — divulgada nesta sexta-feira (21), 4% dos eleitores aparecem como indecisos, enquanto outros 4% têm a intenção de anular ou votar em branco no próximo dia 30, data do segundo turno das eleições 2022
.
A margem de erro estimada da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.
Considerando somente os votos válidos, que excluem as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, a vantagem de Bolsonaro sobre Lula
se mostra ainda maior no Estado. O atual presidente do país registrou 56% na pesquisa, enquanto o ex-presidente recebeu 44% das intenções de voto.
Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para a totalização dos resultados, contabilizando apenas os eleitores que comparecem para votar e efetivamente votam em algum candidato, ou seja, não anulam nem votam em branco.
Já na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é informado sobre os nomes dos concorrentes, houve uma pequena oscilação. Jair Bolsonaro
obteve 50% das intenções e Lula
, 40%. O resultado mostra que a diferença entre as duas candidaturas é de 10 pontos percentuais nos dois tipos de consulta.
Entre os entrevistados, 7% não souberam responder a pesquisa espontânea, enquanto brancos e nulos somam 4%. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.