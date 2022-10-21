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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Casagrande tem 49% para o governo do ES; Manato tem 40%

Pesquisa é a primeira do instituto feita durante o segundo turno para governador do Espírito Santo. Dos entrevistados, 6% ainda estão indecisos

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 19:13

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 out 2022 às 19:13
Casagrande e Manato disputam segundo turno para governador do ES
Casagrande e Manato disputam segundo turno para governador do ES Crédito: Arte: Geraldo Neto
A primeira pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta no segundo turno das Eleições 2022, divulgada nesta sexta-feira (21), mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), na frente da disputa ao governo do Espírito Santo com 49% das intenções de voto.
O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) tem 40%. Eles protagonizam a primeira disputa de segundo turno estadual em 28 anos.
Pesquisa Ipec: Casagrande tem 49% para o governo do ES; Manato tem 40%
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A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Entre os eleitores entrevistados, 4% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% estão indecisos ou não responderam. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

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VOTOS VÁLIDOS

Considerando apenas os votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, Casagrande chega a 55% e Manato tem 45%.
Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para totalização do resultados, contabilizando apenas os eleitores que comparecem para votar e efetivamente votam em algum candidato, ou seja, não anulam nem votam em branco.
Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os levantamentos anteriores porque o número de candidatos ao governo passou de sete para dois.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado previamente aos entrevistados, Casagrande tem 43% nas intenções de voto e Manato tem 35%. Os entrevistados que disseram que votariam branco ou nulo somam 5%.
Outros 17% disseram não saber apontar espontaneamente em quem votariam. Segundo o Ipec, essa proporção de eleitores pode trazer movimentações de última hora.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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