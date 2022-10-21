Casagrande e Manato disputam segundo turno para governador do ES Crédito: Arte: Geraldo Neto

A primeira pesquisa eleitoral feita pelo Ipec a pedido da TV Gazeta no segundo turno das Eleições 2022, divulgada nesta sexta-feira (21), mostra o atual governador, Renato Casagrande (PSB), na frente da disputa ao governo do Espírito Santo com 49% das intenções de voto.



O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) tem 40%. Eles protagonizam a primeira disputa de segundo turno estadual em 28 anos.

Your browser does not support the audio element. Pesquisa Ipec: Casagrande tem 49% para o governo do ES; Manato tem 40%

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Entre os eleitores entrevistados, 4% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% estão indecisos ou não responderam. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

VOTOS VÁLIDOS

Essa é a metodologia usada pela Justiça Eleitoral para totalização do resultados, contabilizando apenas os eleitores que comparecem para votar e efetivamente votam em algum candidato, ou seja, não anulam nem votam em branco.

Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os levantamentos anteriores porque o número de candidatos ao governo passou de sete para dois.



O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado previamente aos entrevistados, Casagrande tem 43% nas intenções de voto e Manato tem 35%. Os entrevistados que disseram que votariam branco ou nulo somam 5%.

Outros 17% disseram não saber apontar espontaneamente em quem votariam. Segundo o Ipec, essa proporção de eleitores pode trazer movimentações de última hora.

