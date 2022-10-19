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Eleições 2022

As cidades do ES que tiveram voto "CasaNaro" no primeiro turno

Confira quais são os municípios do Espírito Santo que deram mais votos para Renato Casagrande e o presidente Jair Bolsonaro juntos

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 19:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 out 2022 às 19:56
Renato Casagrande e Jair Bolsonaro
Renato Casagrande e Jair Bolsonaro: movimento "CasaNaro" nas eleições Crédito: Arte Geraldo Neto
Com a escolha do novo governador ficando para o segundo turno no Espírito Santo — depois de 28 anos elegendo o chefe do Executivo na primeira votação —, teve início o movimento "CasaNaro", também chamado "BolsoGrande", na tentativa de garantir a reeleição de Renato Casagrande (PSB), que recebeu 46,94% dos votos no primeiro turno.
O movimento "cola" o apoio ao atual governador na onda de votos no presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve 52% da preferência do eleitorado do Estado no dia 2 de outubro.
As cidades do ES que tiveram voto "CasaNaro" no primeiro turno
Essa "adesão" já foi registrada no primeiro turno em 43 municípios do Estado, onde Bolsonaro e Casagrande saíram juntos como os mais votados das urnas — em detrimento dos votos em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cujo partido tem aliança com a sigla do governador na corrida presidencial, e em Carlos Manato, que é do mesmo partido do atual presidente e vai disputar o segundo turno na disputa estadual, no próximo dia 30.
O movimento #CasaNaro começou dias após o fim do primeiro turno, com deputados eleitos e apoiadores declarando votos na reeleição de Casagrande ao mesmo tempo que buscam reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na lista dos que apoiam Casagrande e Bolsonaro ao mesmo tempo, estão os deputados federais eleitos Gilson Daniel (Podemos), Victor Linhalis (Podemos) e Da Vitória (PP). Na semana passada, mulheres ligadas à segurança e à direita também tiveram vídeos publicados nas redes sociais declarando apoio ao atual governador, quando já afirmaram votar em Bolsonaro. São os casos da vice-prefeita de Vitória Capitã Stéfane (Patriota); da candidata a vice-governadora na chapa de Audifax Barcelos, Tenente Andresa dos Bombeiros (Solidariedade); e da deputada federal Lauriete (PSC). 
Os dois candidatos ao Palácio Anchieta até já se pronunciaram sobre essa aliança de votos entre campos políticos opostos: a direita de Bolsonaro com a centro-esquerda de Casagrande. O atual governador avaliou ser um movimento normal do jogo político. Já Manato considerou desespero por parte do adversário no segundo turno.
Mas o movimento #CasaNaro não figura só entre nomes da política. A escolha dos candidatos dos municípios também aponta a opção pelos atuais presidente e governador. No primeiro turno, Bolsonaro e Casagrande foram os mais votados em 43 cidades do Espírito Santo.

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A pesquisa considerou os votos apenas nos candidatos que vão ao segundo turno: Renato CasagrandeCarlos Manato. Em Linhares, por exemplo, o mais votado foi o ex-prefeito Guerino Zanon (PSD), mas o mapa aponta Casagrande por ter sido o que passou para o segundo turno com mais votos.
Nas maiores cidades da Grande Vitória, os eleitores votaram mais em Bolsonaro e Casagrande. Em duas delas, os resultados foram antagônicos. Guarapari foi totalmente à direita, com Bolsonaro e Manato vencendo na cidade, enquanto Fundão rumou para o lado oposto, tendo como mais votados o ex-presidente Lula e o governador Renato Casagrande. 
Em 22 cidades, a maioria dos eleitores escolheu a eleição de Lula para presidente e Casagrande para governador. A maior parte delas está localizada nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em outras 13 cidades, a maioria nas regiões Serrana e Sul do Estado, a combinação na escolha entre presidente e governador foi em Bolsonaro e Manato.
Confira como ficou a votação para presidente e governador nos municípios do Espírito Santo.

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