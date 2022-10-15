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Primeiro turno

Lula X Bolsonaro: saiba quais são as cidades mais polarizadas do ES

Em nove municípios do Estado, os dois candidatos à Presidência da República tiveram, cada um, mais de 45% dos votos

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 19:55

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 out 2022 às 19:55
Bolsonaro e Lula tiveram mais de 45% dos votos, cada um, em nove cidades do Espírito Santo
Bolsonaro e Lula tiveram mais de 45% dos votos, cada um, em nove cidades do Espírito Santo Crédito: A Gazeta
O primeiro turno das Eleições 2022, no último domingo (2), confirmou o cenário de forte polarização política que ainda predomina no país e também no Espírito Santo. No Estado, o atual chefe do Executivo federal Jair Bolsonaro (PL) terminou a apuração com 52,23% dos votos, enquanto o ex-presidente Lula (PT) obteve 40,40%. Isso significa que “sobrou” apenas 7,37% dos votos dos capixabas para os nove outros candidatos.
Contudo, em nove cidades do Espírito Santo essa divisão é ainda mais forte, com ambos os candidatos que disputam o segundo turno aparecendo com mais de 45% dos votos. São elas:
  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Fundão
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte

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O caso mais emblemático é o de Nova Venécia. Por lá, 47,45% dos eleitores votaram no atual presidente e 46,36% escolheram o candidato petista. Foram só 237 votos de diferença — ou 0,8 ponto percentual entre os dois concorrentes.
A disputa também ficou bastante apertada em Apiacá, Bom Jesus do Norte e Fundão. Nessas três cidades há menos de dois pontos percentuais de diferença entre os dois candidatos à Presidência.
Veja como ficou a distribuição de votos em cada cidade do Espírito Santo:

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