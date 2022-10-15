Lula X Bolsonaro: saiba quais são as cidades mais polarizadas do ES

Bolsonaro e Lula tiveram mais de 45% dos votos, cada um, em nove cidades do Espírito Santo Crédito: A Gazeta

O primeiro turno das Eleições 2022, no último domingo (2), confirmou o cenário de forte polarização política que ainda predomina no país e também no Espírito Santo. No Estado, o atual chefe do Executivo federal Jair Bolsonaro (PL) terminou a apuração com 52,23% dos votos, enquanto o ex-presidente Lula (PT) obteve 40,40%. Isso significa que “sobrou” apenas 7,37% dos votos dos capixabas para os nove outros candidatos.

Contudo, em nove cidades do Espírito Santo essa divisão é ainda mais forte, com ambos os candidatos que disputam o segundo turno aparecendo com mais de 45% dos votos. São elas:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Fundão

Nova Venécia

Pancas

Rio Bananal

São Domingos do Norte

O caso mais emblemático é o de Nova Venécia. Por lá, 47,45% dos eleitores votaram no atual presidente e 46,36% escolheram o candidato petista. Foram só 237 votos de diferença — ou 0,8 ponto percentual entre os dois concorrentes.

A disputa também ficou bastante apertada em Apiacá, Bom Jesus do Norte e Fundão. Nessas três cidades há menos de dois pontos percentuais de diferença entre os dois candidatos à Presidência.