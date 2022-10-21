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Eleições 2022

Votos válidos: Casagrande tem 55% no ES e Manato, 45%, aponta Ipec

Cálculo exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos, da mesma forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado no dia das eleições

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 19:21

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 out 2022 às 19:21
Renato Casagrande e Carlos Manato
Casagrande e Manato disputam o segundo turno para o governo do Estado Crédito: Arte Geraldo Neto
O governador e candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB), tem 55% dos votos válidos contra 45% do ex-deputado federal  Carlos Manato (PL) no segundo turno da disputa pelo governo do Espírito Santo. Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (21). O cálculo dos votos válidos exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que a Justiça Eleitoral divulga o resultado no dia das eleições.
A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Casagrande e Manato disputam o segundo turno, depois de 28 anos com a eleição sendo decidida em primeiro turno no Espírito Santo.
 Não é possível comparar o resultado desta pesquisa com os levantamentos anteriores porque o número de candidatos ao governo passou de sete para dois.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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VOTOS TOTAIS

Já considerando os votos totais (com os brancos, nulos e indecisos), Casagrande tem 49% das intenções de voto e Manato, 40%.
Entre os eleitores entrevistados, 4% declararam que votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% estão indecisos ou não responderam. Os percentuais se referem à pesquisa estimulada, quando uma lista com os nomes é apresentada ao entrevistado.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

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