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Eleições 2022

Quem são e o que pretendem os novatos na Assembleia Legislativa do ES

Capixabas elegeram cinco novatos em cargos eletivos neste ano. Confira quem são e que bandeiras defendem

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 07:58

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 out 2022 às 07:58
Deputados estaduais
Os deputados estaduais eleitos (esq. p/ dir.) Tyago Hoffmann (PSB), Lucas Polese (PL), e Lucas Scaramussa (Podemos) Crédito: Carlos Alberto Silva
No último dia 2 de outubro, os capixabas escolheram os nomes dos 30 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Na lista, há nomes já conhecidos, como veteranos que conquistaram mais um mandato e até ex-prefeitos que agora vão para o Legislativo, como o campeão de votos Sergio Meneguelli (Republicanos), de Colatina, e também o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT).
Mas na composição da Assembleia Legislativa a partir de 2023 há cinco deputados novatos, visto que nunca antes tinham vencido uma eleição para cargo eletivo. Três deles figuram na lista dos dez mais votados.

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O economista e ex-secretário do governo Renato Casagrande (PSB), Tyago Hoffmann (PSB) foi o sétimo mais votado, seguido por Bruno Resende (União Brasil), médico de Cachoeiro de Itapemirim. Logo depois vem Lucas Polese, webdesigner de Colatina; o nono a receber mais votos. Os três disputaram eleição pela primeira vez.
Os outros dois novatos já tinham disputado eleições anteriores, mas não conquistaram votos suficientes para se elegerem.  Um deles é Lucas Scaramussa (Podemos), advogado e professor universitário de Linhares; e o último novato é Wellington Callegari, professor e palestrante de Cachoeiro de Itapemirim. 
Confira abaixo o perfil de cada um deles e o que vão defender durante o seu trabalho no legislativo capixaba.

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