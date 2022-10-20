Quem são e o que pretendem os novatos na Assembleia Legislativa do ES

No último dia 2 de outubro, os capixabas escolheram os nomes dos 30 deputados estaduais que vão compor a Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. Na lista, há nomes já conhecidos, como veteranos que conquistaram mais um mandato e até ex-prefeitos que agora vão para o Legislativo, como o campeão de votos Sergio Meneguelli (Republicanos), de Colatina, e também o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT).
Mas na composição da Assembleia Legislativa a partir de 2023 há cinco deputados novatos, visto que nunca antes tinham vencido uma eleição para cargo eletivo. Três deles figuram na lista dos dez mais votados.
O economista e ex-secretário do governo Renato Casagrande (PSB), Tyago Hoffmann (PSB) foi o sétimo mais votado, seguido por Bruno Resende (União Brasil), médico de Cachoeiro de Itapemirim. Logo depois vem Lucas Polese, webdesigner de Colatina; o nono a receber mais votos. Os três disputaram eleição pela primeira vez.
Os outros dois novatos já tinham disputado eleições anteriores, mas não conquistaram votos suficientes para se elegerem. Um deles é Lucas Scaramussa (Podemos), advogado e professor universitário de Linhares; e o último novato é Wellington Callegari, professor e palestrante de Cachoeiro de Itapemirim.
Confira abaixo o perfil de cada um deles e o que vão defender durante o seu trabalho no legislativo capixaba.