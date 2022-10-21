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Opinião da Gazeta

Por que a Rede Gazeta vai continuar divulgando pesquisa eleitoral no 2° turno?

A primeira pesquisa realizada pelo Ipec para o segundo turno no Espírito Santo, encomendada pela Rede Gazeta, será divulgada nesta sexta-feira (21)

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 02:00

Públicado em 

21 out 2022 às 02:00

Colunista

TV Gazeta
Os candidatos Carlos Manato e Renato Casagrande na entrevista do ES 1, da TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Rede Gazeta encomenda a pesquisa, não os resultados dela. Embora seja óbvio, é importante fazer essa ponderação inicial, já que há tanta informação desencontrada circulando durante a campanha. Os veículos da empresa tampouco realizam a pesquisa, isso cabe a quem tem experiência no assunto e reputação no mercado.
É o caso do Ipec, o antigo Ibope, responsável pela pesquisa que será publicada nesta sexta-feira (21) pelos nossos veículos. O prestígio do Ipec o precede. Mas a controvérsia provocada pelos resultados das eleições deste ano, com a expressiva diferença que levou a corrida ao Palácio Anchieta para o segundo turno, não está sendo relevada ou minimizada. Pelo contrário. 

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A Rede Gazeta, como contratante, é a maior interessada na redução das imprecisões, dentro de parâmetros aceitáveis. Mesmo que não exista método de pesquisa infalível —  até porque não se trata de uma bola de cristal, mas de um retrato do momento realizado com rigidez científica —  os erros cometidos pelas sondagens nestas eleições foram exagerados, provocando um constrangimento que não pode se repetir.
Não é só a confiança do eleitor que fica abalada: os  institutos também dependem da própria credibilidade para continuarem sendo relevantes. Por isso, a Rede Gazeta dá seu voto de confiança, mas continua exigindo o aprimoramento das pesquisas, com a devida revisão de seus métodos. Os institutos vivem de sua credibilidade. Nós, da Rede Gazeta, também dependemos da nossa.

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