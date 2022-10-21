Por que a Rede Gazeta vai continuar divulgando pesquisa eleitoral no 2° turno?

Os candidatos Carlos Manato e Renato Casagrande na entrevista do ES 1, da TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Rede Gazeta encomenda a pesquisa, não os resultados dela. Embora seja óbvio, é importante fazer essa ponderação inicial, já que há tanta informação desencontrada circulando durante a campanha. Os veículos da empresa tampouco realizam a pesquisa, isso cabe a quem tem experiência no assunto e reputação no mercado.

É o caso do Ipec, o antigo Ibope, responsável pela pesquisa que será publicada nesta sexta-feira (21) pelos nossos veículos. O prestígio do Ipec o precede. Mas a controvérsia provocada pelos resultados das eleições deste ano, com a expressiva diferença que levou a corrida ao Palácio Anchieta para o segundo turno , não está sendo relevada ou minimizada. Pelo contrário.

A Rede Gazeta, como contratante, é a maior interessada na redução das imprecisões, dentro de parâmetros aceitáveis. Mesmo que não exista método de pesquisa infalível — até porque não se trata de uma bola de cristal, mas de um retrato do momento realizado com rigidez científica — os erros cometidos pelas sondagens nestas eleições foram exagerados, provocando um constrangimento que não pode se repetir.