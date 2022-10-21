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Eleições 2022

A Gazeta publica pesquisa Ipec para governador do ES e presidente nesta sexta

A pesquisa realizou 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 out 2022 às 02:00

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 02:00

Pesquisa Ipec mostra como está a corrida pelo governo do Espírito Santo
Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva / Arte Geraldo Neto
A Gazeta publica nesta sexta-feira (21), a partir das 19h30, a primeira pesquisa Ipec com as intenções de voto para governador do Espírito Santo deste segundo turno das Eleições de 2022. A votação ocorre no próximo dia 30 de outubro. 
O levantamento, realizado a pedido da TV Gazeta, também vai mostrar a intenção de voto dos moradores do Espírito Santo para presidente da República, disputa que também terá segundo turno. 
Concorrem ao Palácio Anchieta no segundo turno o atual governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). 

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O que o eleitor espera do novo governador do ES?

Serão publicados os dados de votos totais e também de votos válidos, que exclui as menções aos votos brancos, nulos e indecisos. Este é o mesmo método usado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

Por que a Rede Gazeta vai continuar divulgando pesquisa eleitoral no 2º turno?

A Rede Gazeta encomenda a pesquisa, não os resultados dela. Os veículos da empresa tampouco realizam o levantamento, isso cabe a quem tem experiência no assunto e reputação no mercado. É o caso do Ipec, o antigo Ibope, responsável pela pesquisa que será publicada nesta sexta-feira (21) pelos nossos veículos. O prestígio do Ipec o precede. Mas a controvérsia provocada pelos resultados das eleições deste ano, com a expressiva diferença que levou a corrida ao Palácio Anchieta para o segundo turno, não está sendo relevada ou minimizada. Pelo contrário. 

A Rede Gazeta, como contratante, é a maior interessada na redução das imprecisões. Mesmo que não exista método de pesquisa infalível — até porque não se trata de uma bola de cristal, mas de um retrato do momento realizado com rigidez científica — os erros cometidos pelas sondagens nestas eleições foram exagerados. 

Não é só a confiança do eleitor que fica abalada: os próprios institutos dependem da própria credibilidade para continuarem sendo relevantes. Por isso, a Rede Gazeta dá seu voto de confiança, mas continua exigindo o aprimoramento das pesquisas, com a devida revisão de seus métodos. Os institutos vivem de sua credibilidade. Nós, da Rede Gazeta, também dependemos da nossa.

Opinião da Gazeta

A pesquisa realizou 800 entrevistas em vários municípios do Espírito Santo e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) com o número ES-04994/2022. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário.
As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica.

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