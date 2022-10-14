Menino baleado em escola de Vitória é retrato da guerra que vitima inocentes

A Prefeitura de Vitória informou que a Guarda Municipal realiza a ronda diariamente na escola municipal Orlandina d'Almeida Lucas, onde o menino foi baleado na terça-feira. A reportagem da TV Gazeta esteve lá pela manhã, nesta quinta-feira (13), e não constatou a presença da viatura. Pela lógica, a presença ostensiva é importante, especialmente após uma ocorrência grave, mas se vier a se confirmar que o caso foi de bala perdida, pouco poderia ter sido feito para evitar a tragédia. A criminalidade infiltrada na região é que precisa ser combatida.