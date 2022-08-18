Tiroteio é registrado na hora em que crianças iam para a escola em Cariacica

Em áudios que também foram compartilhados nas redes sociais, dava para perceber o desespero de quem ficou no meio dos tiros. "Acabei de levar a criança na escola, abri o portão e o tiroteio começou. Um monte de criança indo para a escola, foi uma correria só! Os caras passando correndo e atirando", declarou uma moradora.
De acordo com a Polícia Militar, "o Ciodes recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados. Militares foram ao local e o fato foi confirmado por populares. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado".