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Medo e correria

Tiroteio é registrado na hora em que crianças iam para a escola em Cariacica

Disparos assustaram moradores do bairro Graúna no início da tarde desta quinta-feira (18); PM foi acionada, mas não encontrou nenhum suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2022 às 15:50

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 15:50

Um tiroteio assustou moradores do bairro Graúna, em Cariacica, no início da tarde desta quinta-feira (18). Em vídeos que circularam pelas redes sociais (confira acima) é possível ouvir o barulho dos disparos e ver pessoas correndo.
Em áudios que também foram compartilhados nas redes sociais, dava para perceber o desespero de quem ficou no meio dos tiros. "Acabei de levar a criança na escola, abri o portão e o tiroteio começou. Um monte de criança indo para a escola, foi uma correria só! Os caras passando correndo e atirando", declarou uma moradora.
De acordo com a Polícia Militar, "o Ciodes recebeu a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados. Militares foram ao local e o fato foi confirmado por populares. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado".

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