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Eleições 2022

A Gazeta e CBN entrevistam candidatos ao governo do ES neste 2° turno

Sabatinas com Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) acontecem nos próximos dias 24 e 25,  com transmissão no site e nas redes sociais de A Gazeta e da CBN Vitória
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

21 out 2022 às 11:33

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 11:33

A Gazeta e CBN realizam sabatinas com Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) nos dias 24 e 25 de outubro
A Gazeta e CBN realizam sabatinas com Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) nos dias 24 e 25 de outubro Crédito: Geraldo Neto
Pela primeira vez em 28 anos, a corrida pelo Palácio Anchieta será decidida no segundo turno no Espírito Santo. Com isso, A Gazeta e CBN Vitória retomam as sabatinas ao vivo com os candidatos ao governo do Estado que continuam na disputa, com decisão no dia 30 de outubro. O primeiro entrevistado é Manato (PL), na segunda-feira (24). Já na terça-feira (25) é a vez do atual governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB). 
Eles vão responder a perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estão entre os temas que serão abordados com os postulantes. 

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Os candidatos serão entrevistados durante uma hora, das 10h às 11h. Tudo será transmitido ao vivo na Rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas. 
As sabatinas serão mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta. 
"É a primeira vez em quase três décadas que os capixabas escolhem seu governador em segundo turno. Portanto, é uma eleição mais acirrada, que tem dividido o eleitorado. A expectativa é que as entrevistas sejam valiosas para o eleitor, em um momento decisivo da campanha, a uma semana da votação. Nosso time de colunistas, ao lado de Fernanda Queiroz, acompanharam cada passo das Eleições 2022 e vão questionar os concorrentes sobre temas cruciais para o Estado, para ajudar na decisão dos eleitores", afirma a editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Elaine Silva.

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