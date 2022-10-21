A Gazeta e CBN entrevistam candidatos ao governo do ES neste 2° turno

A Gazeta e CBN realizam sabatinas com Manato (PL) e Renato Casagrande (PSB) nos dias 24 e 25 de outubro Crédito: Geraldo Neto

. O primeiro entrevistado é Manato (PL), na segunda-feira (24). Já na terça-feira (25) é a vez do atual governador e candidato à reeleição Pela primeira vez em 28 anos, a corrida pelo Palácio Anchieta será decidida no segundo turno no Espírito Santo. Com isso, A Gazeta e CBN Vitória retomam as sabatinas ao vivo com os candidatos ao governo do Estado que continuam na disputa, com decisão no dia 30 de outubroO primeiro entrevistado é Manato (PL), na segunda-feira (24). Já na terça-feira (25) é a vez do atual governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB).

Eles vão responder a perguntas feitas pela jornalista e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, com a participação dos colunistas de A Gazeta Letícia Gonçalves, Abdo Filho e Leonel Ximenes. Saúde, segurança pública, educação e contas públicas estão entre os temas que serão abordados com os postulantes.

Os candidatos serão entrevistados durante uma hora, das 10h às 11h. Tudo será transmitido ao vivo na Rádio CBN Vitória e também no site e nas redes sociais de A Gazeta. A ordem dos sabatinados foi definida em sorteio, com participação de representantes das campanhas.

As sabatinas serão mais uma oportunidade para os capixabas conhecerem as propostas e ideias dos dois candidatos que estão na disputa pelo comando do Palácio Anchieta.