Cresce presença de Manato nas cidades do ES Crédito: Arte/ A Gazeta

O governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) protagonizam atualmente a primeira disputa de segundo turno em 28 anos no Espírito Santo. Contudo, esse não é o primeiro embate entre os dois.

Em 2018, Manato ficou em segundo lugar na disputa que levou Casagrande ao Palácio Anchieta, com 55% dos votos no primeiro turno. O então candidato do PSL terminou com 27,2%. Naquela ocasião, Manato havia obtido maioria dos votos em apenas um município: Alegre, sua cidade natal. Em todos os outros Casagrande saiu vitorioso.

Your browser does not support the audio element. As cidades do ES que migraram de Casagrande em 2018 para Manato em 2022

A votação por cidade nesta eleição mostra um avanço do candidato bolsonarista frente a Casagrande. No primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de outubro, o ex-deputado obteve maioria dos votos em 13 cidades. Curiosamente, Alegre não foi uma delas. Veja quais são:

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Domingos Martins

Guarapari

Ibatiba

Irupi

Itapemirim

Marataízes

Rio Novo do Sul

Santa Maria de Jetibá

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante



A presença do candidato do PL é mais forte no Sul do Estado, como em Cachoeiro de Itapemirim, um importante polo regional, e em Castelo, cidade natal de Casagrande, seu adversário.

O voto em Manato também é majoritário em algumas cidades da Região Serrana, com Venda Nova do Imigrante, a cidade mais bolsonarista do Espírito Santo — o atual presidente recebeu o maior percentual de votos por lá em 2018 e repetiu o feito em 2022, no primeiro turno.

Presença de Manato cresceu nas cidades do ES Crédito: Arte/ A Gazeta

Entre as cidades que se destacam por ter “virado” o voto para Manato entre as eleições de 2018 e de 2022, muitas têm forte influência da imigração italiana e alemã. Para o cientista político Fernando Pignaton, são comunidades que cultivam de forma mais forte o conservadorismo.

“Há uma correlação. Provavelmente o Manato vai ter desempenho melhor onde a opinião conservadora tem maior presença”, diz.

O candidato do PL se cola ao bolsonarismo para se eleger no Estado. O slogan de Manato no horário eleitoral e nas redes sociais, inclusive, é "o governador do Bolsonaro". Ele defende as mesmas bandeiras ligadas ao conservadorismo como o amor à pátria, o cristianismo e os valores familiares. Paralelamente, coloca o adversário como inimigo fundamental desses valores.

“Manato, que encarna a candidatura mais conservadora, faz uma crítica associando Casagrande ao Lula e ao comunismo. E nessas áreas você vê movimento bastante fundamentalista se expressar, por isso é onde o Manato teve mais sucesso”, aponta.