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Primeiro turno

As cidades do ES que migraram de Casagrande em 2018 para Manato em 2022

Municípios principalmente do Sul e da Região Serrana que levaram o então candidato do PSB ao Palácio Anchieta em 2018 viraram o voto neste ano

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 08:01

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

19 out 2022 às 08:01
Cresce presença de Manato nas cidades do ES
Cresce presença de Manato nas cidades do ES Crédito: Arte/ A Gazeta
O governador Renato Casagrande (PSB) e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) protagonizam atualmente a primeira disputa de segundo turno em 28 anos no Espírito Santo. Contudo, esse não é o primeiro embate entre os dois.
Em 2018, Manato ficou em segundo lugar na disputa que levou Casagrande ao Palácio Anchieta, com 55% dos votos no primeiro turno. O então candidato do PSL terminou com 27,2%. Naquela ocasião, Manato havia obtido maioria dos votos em apenas um município: Alegre, sua cidade natal. Em todos os outros Casagrande saiu vitorioso.
As cidades do ES que migraram de Casagrande em 2018 para Manato em 2022
A votação por cidade nesta eleição mostra um avanço do candidato bolsonarista frente a Casagrande. No primeiro turno, que aconteceu no dia 2 de outubro, o ex-deputado obteve maioria dos votos em 13 cidades. Curiosamente, Alegre não foi uma delas. Veja quais são:
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Colatina
  • Domingos Martins
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Irupi
  • Itapemirim 
  • Marataízes
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Maria de Jetibá
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
A presença do candidato do PL é mais forte no Sul do Estado, como em Cachoeiro de Itapemirim, um importante polo regional, e em Castelo, cidade natal de Casagrande, seu adversário.
O voto em Manato também é majoritário em algumas cidades da Região Serrana, com Venda Nova do Imigrante, a cidade mais bolsonarista do Espírito Santo — o atual presidente recebeu o maior percentual de votos por lá em 2018 e repetiu o feito em 2022, no primeiro turno.
Cresce presença de Manato nas cidades do ES
Presença de Manato cresceu nas cidades do ES Crédito: Arte/ A Gazeta
Entre as cidades que se destacam por ter “virado” o voto para Manato entre as eleições de 2018 e de 2022, muitas têm forte influência da imigração italiana e alemã. Para o cientista político Fernando Pignaton, são comunidades que cultivam de forma mais forte o conservadorismo.
“Há uma correlação. Provavelmente o Manato vai ter desempenho melhor onde a opinião conservadora tem maior presença”, diz.
O candidato do PL se cola ao bolsonarismo para se eleger no Estado. O slogan de Manato no horário eleitoral e nas redes sociais, inclusive, é "o governador do Bolsonaro". Ele defende as mesmas bandeiras ligadas ao conservadorismo como o amor à pátria, o cristianismo e os valores familiares. Paralelamente, coloca o adversário como inimigo fundamental desses valores.
“Manato, que encarna a candidatura mais conservadora, faz uma crítica associando Casagrande ao Lula e ao comunismo. E nessas áreas você vê movimento bastante fundamentalista se expressar, por isso é onde o Manato teve mais sucesso”, aponta.
Não à toa, em todas as 14 cidades em que Manato venceu o primeiro turno no Espírito Santo, o atual presidente recebeu mais votos do que Lula. Enquanto nenhum município registrou o voto Manato-Lula, em mais de 40 a preferência da maioria dos eleitores foi para Casagrande-Bolsonaro.

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