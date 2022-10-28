Casagrande x Manato: O que as câmeras não mostraram no debate da TV Gazeta

Renato Casagrande e Carlos Manato recebem orientações de integrantes da campanha no intervalo do debate da TV Gazeta Crédito: Letícia Gonçalves

O último debate entre os candidatos ao governo do Espírito Santo antes do segundo turno, realizado pela TV Gazeta e transmitido, ao vivo, por A Gazeta e CBN Vitória, durou duas horas. Antes de o embate ir ao ar, na noite desta quinta-feira (27), a movimentação já havia começado em frente à Rede Gazeta.

De acordo com a assessoria de Renato Casagrande (PSB), desta vez a campanha decidiu concentrar os aliados no comitê do socialista, para evitar eventuais confrontos com o time do adversário.

Aliados de Carlos Manato em frente à Rede Gazeta antes de o debate começar Crédito: Letícia Gonçalves

O TIME DE CASAGRANDE

O candidato do PSB, que tenta a reeleição, não chegou sozinho. Com ele, estavam a primeira-dama, Virgínia Casagrande; o vice na chapa, Ricardo Ferraço (PSDB); a superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni (que está de férias); o marqueteiro Diego Brandy; o secretário estadual de Governo, Álvaro Duboc, e o jornalista Vitor Carvalho, que atua na campanha.

O TIME DE MANATO

Manato, por sua vez, levou o senador eleito Magno Malta (PL), o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD); o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (sem partido), o empresário Aridelmo Teixeira (Novo) e o deputado federal não reeleito Neucimar Fraga (PP). A consultora da campanha do candidato do PL, Giselle Barbosa.

CONSELHEIROS

Na hora do debate, apenas um aliado de cada candidato poderia ficar dentro do estúdio. Casagrande escolheu Vitor Carvalho. No primeiro turno, quem estava lá era Diego Brandy.

Nos intervalos do debate, Manato e Casagrande recebiam orientações de seus respectivos conselheiros.

Neucimar Fraga e Carlos Manato durante intervalo do debate da TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

É PARA BATER?

Em uma das ocasiões, a coluna captou um conselho de Neucimar ao candidato do PL. Ele socou uma das mãos, num gesto de "bater". No sentido figurado, é claro.

Não posso afirmar se ele dizia para Manato adotar o tom agressivo ou se o alertava sobre o que o adversário poderia fazer.

"MEU DEUS"

Manato começou o debate aumentando o nível do bolsonarismo, uma das marcas de sua campanha. De cara, questionou Casagrande sobre o médico que realizou um aborto legal em uma menina de dez anos que havia sido estuprada. O crime ocorreu em São Mateus, em 2020.

O aborto ocorreu em Pernambuco, após decisão judicial. O aborto é permitido no Brasil em algumas circunstâncias, o estupro é uma delas. Manato tentou pregar no governador a pecha de "abortista".

Em outro momento, o candidato do PL afirmou, sem provas, que "a pandemia (de Covid-19) foi uma farsa".

Nessas ocasiões, Vitor Carvalho, que auxiliava Casagrande nos intervalos, mas, durante o debate, não podia interferir, falava bem baixinho, para si mesmo: "Meu Deus" ou "Que horror".

CIVILIDADE

Renato Casagrande e Carlos Manato ao final do debate da TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao contrário do debate do primeiro turno, em que os adversários, inclusive Manato, não cumprimentaram Casagrande ao final do confronto, o candidato do PL apertou a mão do socialista antes de sair do estúdio.

Guerino, Audifax e Aridelmo foram falar com Manato lá, após o fim da transmissão. Apenas Aridelmo cumprimentou Casagrande.

TÊTE-A-TÊTE

Magno Malta, por sua vez, conversou calmamente com Flávia Mignoni, aliada de Casagrande, em um dos corredores da Rede Gazeta. O assunto, não sei dizer.