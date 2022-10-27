Em Vitória, Marina pede votos para Lula e Casagrande e diz que Bolsonaro está desesperado

A ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva
(Rede) veio a Vitória nesta quinta-feira (27) pedir votos para o ex-presidente Lula
(PT) e para o governador Renato Casagrande
(PSB).
O “Lula day” não conta com a presença do socialista que, de acordo com a assessoria dele, passou o dia preparando-se para o debate da TV Gazeta, que começa às 22h.
“Casagrande é um excelente candidato. Vim pedir votos para os candidatos do campo progressista. Que ele esteja se preparando e faça um excelente debate. Peço votos para ele e para Lula
”, afirmou Marina, em entrevista coletiva num hotel da capital do Espírito Santo.
O governador não tem feito campanha para Lula
. Aliás, aposta no voto CasaNaro.
Para a ex-ministra, o presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL) está “desesperado” e, por isso, alega ter sido prejudicado em propagandas de rádio que correspondem a menos de 1% do total.
“A entrevista que ele deu pareceu um discurso antecipado de derrota. Se ele achou que as Forças Armadas iam agir para evitar as eleições do segundo turno… Espero que o alto oficialato jamais entre numa aventura como esta.”