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Eleições 2022

Em Vitória, Marina pede votos para Lula e Casagrande e diz que Bolsonaro está desesperado

Ex-ministra do Meio Ambiente considera que o presidente “antecipou discurso de derrota”

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 18:23

Públicado em 

27 out 2022 às 18:23
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marina Silva
Marina Silva (ao centro), ao lado do senador Fabiano Contarato, participa do "Lula day" em Vitória  Crédito: Letícia Gonçalves
A ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva (Rede) veio a Vitória nesta quinta-feira (27) pedir votos para o ex-presidente Lula (PT) e para o governador Renato Casagrande (PSB).
O “Lula day” não conta com a presença do socialista que, de acordo com a assessoria dele, passou o dia preparando-se para o debate da TV Gazeta, que começa às 22h.
“Casagrande é um excelente candidato. Vim pedir votos para os candidatos do campo progressista. Que ele esteja se preparando e faça um excelente debate. Peço votos para ele e para Lula”, afirmou Marina, em entrevista coletiva num hotel da capital do Espírito Santo.
O governador não tem feito campanha para Lula. Aliás, aposta no voto CasaNaro.
Para a ex-ministra, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) está “desesperado” e, por isso, alega ter sido prejudicado em propagandas de rádio que correspondem a menos de 1% do total.
“A entrevista que ele deu pareceu um discurso antecipado de derrota. Se ele achou que as Forças Armadas iam agir para evitar as eleições do segundo turno… Espero que o alto oficialato jamais entre numa aventura como esta.”

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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