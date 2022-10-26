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Eleições 2022

Magno Malta detalha acidente em banheiro de hotel: "Me desequilibrei"

Senador eleito sofreu acidente no banheiro de hotel em Vitória da Conquista, na Bahia, onde estava para participar de evento de campanha

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 16:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

26 out 2022 às 16:00
Magno Malta relata acidente na Bahia
Magno Malta relata acidente na Bahia Crédito: Fernando Madeira
Durante a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a Vitória nesta quarta-feira (26), o senador eleito Magno Malta, também do PL, deu mais detalhes sobre o acidente no banheiro de um hotel em Vitória da Conquista, na Bahia, onde estava hospedado no início da semana para participar de evento de campanha.
O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) veio a Vitória para participar da campanha do candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL).
Malta publicou um vídeo nas redes sociais na segunda-feira (24) com curativo e olho roxo, além de ferimentos no nariz e boca. Ele havia dito que "sofreu um acidente no blindex". Ele deu mais detalhes sobre o acidente, nesta quarta-feira (26).

"QUEBREI O NARIZ"

O senador eleito contou que por ter uma lesão na medula não tem sensibilidade em um perna e quando estava no box acabou perdendo equilíbrio. Ao tentar se apoiar nessa perna, escorou no vidro do box, mas como as portas abrem para fora acabou caindo no banheiro.
Magno Malta detalha acidente em banheiro de hotel: "Me desequilibrei"
"Me socorreram e me levaram pra a Unimed. Fiquei lá, tomei 15 pontos. Quebrei o nariz", afirma.

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"Me desequilibrei com essa perna ruim que eu tenho passivo. Aí fui escorar [no vidro do box]. Quando escorei, as portas abriram. Eu passei direto, com a cabeça perto do vaso. Ainda bem que minha filha estava comigo"
Magno Malta - Senador eleito

SEQUELA NA VISÃO

O senador eleito diz que tem ainda, como sequela do acidente, uma turbidez em uma vista. Segundo Magno Malta, ainda nesta quarta-feira ele vai a um oftalmologista, depois da agenda com Eduardo Bolsonaro.
Eduardo Bolsonaro em evento de campanha de Manato na Serra
Eduardo Bolsonaro em evento de campanha de Manato na Serra Crédito: Fernando Madeira
Sobre a eleição de domingo, ele diz que está confiante. “Nós vamos vencer. Estou muito confiante que vamos ganhar a eleição e será um tempo novo, diferente. Mudança de lideranças também. Estamos há mais de vinte anos com as mesmas lideranças e tenho certeza na eleição de Bolsonaro na eleição de Manato dia 30”, afirmou.

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