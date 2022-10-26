Magno Malta relata acidente na Bahia Crédito: Fernando Madeira

Durante a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a Vitória nesta quarta-feira (26), o senador eleito Magno Malta, também do PL, deu mais detalhes sobre o acidente no banheiro de um hotel em Vitória da Conquista, na Bahia , onde estava hospedado no início da semana para participar de evento de campanha.

Malta publicou um vídeo nas redes sociais na segunda-feira (24) com curativo e olho roxo, além de ferimentos no nariz e boca. Ele havia dito que "sofreu um acidente no blindex". Ele deu mais detalhes sobre o acidente, nesta quarta-feira (26).

"QUEBREI O NARIZ"

O senador eleito contou que por ter uma lesão na medula não tem sensibilidade em um perna e quando estava no box acabou perdendo equilíbrio. Ao tentar se apoiar nessa perna, escorou no vidro do box, mas como as portas abrem para fora acabou caindo no banheiro.

Your browser does not support the audio element. Magno Malta detalha acidente em banheiro de hotel: "Me desequilibrei"

"Me socorreram e me levaram pra a Unimed. Fiquei lá, tomei 15 pontos. Quebrei o nariz", afirma.

"Me desequilibrei com essa perna ruim que eu tenho passivo. Aí fui escorar [no vidro do box]. Quando escorei, as portas abriram. Eu passei direto, com a cabeça perto do vaso. Ainda bem que minha filha estava comigo" Magno Malta - Senador eleito

SEQUELA NA VISÃO

O senador eleito diz que tem ainda, como sequela do acidente, uma turbidez em uma vista. Segundo Magno Malta, ainda nesta quarta-feira ele vai a um oftalmologista, depois da agenda com Eduardo Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro em evento de campanha de Manato na Serra Crédito: Fernando Madeira